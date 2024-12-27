🧠Мозгонапрягатель. Новогодний.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

С Новым годом🎄Каждый сам оценит, каким был год уходящий и решит, каким будет год наступающий. Потому что всё в наших руках😉 И мозгах. С напряжением этой мышцы в новом году у нас все будет на максимуме🚀Это я вам гарантирую. Ваш Владислав Савушкин, мозгонапрягатель и бизнес-эксперт. С Новым годом🎄

В комментариях поздравляйте коллег и создавайте Новогоднюю атмосферу🎄

Ну а что бы не расслабляться раньше времени - найдите 10 отличий😉

❗Узнай, что тебя ждет в 2025 году (👈тык)

Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.