Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Сегодня мы будем ванговать на 2025 год. Поехали!
В 2025 году бухгалтер - главный🚀ТОПовый заголовок, согласны?
️️♈️ Овен: В 2025 году вы станете главным бухгалтером страны, и все будут обращаться к вам за советом.
️♉️ Телец: Вы будете вести бухгалтерию своей компании с такой точностью, что даже налоговая инспекция будет удивлена.
♊️ Близнецы: Вы станете лучшим бухгалтером в мире, и все ваши конкуренты будут завидовать вам.
♋️ Рак: Вы найдете новую работу в крупной компании, где будете заниматься бухгалтерией.
♌️ Лев: Вы станете самым богатым бухгалтером в своей отрасли, и все будут завидовать вашей удаче.
♍️ Дева: Вы будете работать в международной компании и вести бухгалтерию на нескольких языках.
♎️ Весы: Вы будете заниматься аудитом и проверять финансовую отчетность компаний.
♌️ Скорпион: Вы будете создавать новые программы для автоматизации бухгалтерии и упрощения работы.
♐️ Стрелец: Вы будете руководить отделом бухгалтерии в крупной компании и отвечать за ее успех.
♑️ Козерог: Вы будете разрабатывать новые методы учета и оптимизации расходов компании.
♒️ Водолей: Вы будете консультировать другие компании по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
♓️ Рыбы: Вы будете писать книги о своей профессии и делиться своим опытом с другими бухгалтерами.
Как вам прогноз от ИИ на 2025? Пишите в комментариях😉
❗Найди ошибку и узнай, как оценить емкость рынка (👈тык)
❗Прогнозирование ФХД в Excel (👈тык)
Автора-эксперта надо поддержать лайками🧡, добавлением статьи в избранное✨ и подпиской✅
Донаты приветствуются😉
Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии20
"Бухоскоп"..... бухо-что, простите? автор на волне, сразу видно - уже празднует🥳
Бухгалтерский + Гороскоп)) Автор создает волны и праздничное настроение))
Как вам прогноз по вашему знаку зодиака на 2025 год?)
О, мне прямо таки зашло, главное чтобы и моим клиентам зашло, ведь им для этого придётся раскошелиться)))
Я - ЛЕВ!!!
Используйте этот прогноз как довод в переговорах! Скажите - Ничего не знаю, мне Влад наванговал))))
+100500
(Смайлики что-то не ставятся)
Где-то ставятся, а где-то - нет( Уже давно. Неинформативно получается.
Приветствую, Владислав! 🤝
Меня устраивает 😄🎄🤝🚀 хотя у других знаков тоже были неплохие варианты...
забавно))
Ольга, привет-привет!
Ага) Тоже близнецы значит)))
Да, ИИ выдает)
У всех знаков хоть какой-то прогресс. А вот рыб гороскоп отправляет на пенсию писать книги. Хорошо еще не воспитывать внуков)))
У Рыб все настолько замечательно, что им только книги и остается писать)))
Точно! Чтобы решить большинство проблем, нужно просто изменить к ним свое отношение)