Владислав Савушкин
Общество

🎄В 2025 году бухгалтер — главный!

Что год грядущий нам, бухгалтерам, готовит? Кто-то из клерков обязательно станет главным бухгалтером. Особенно масштабно это будет для овнов, львов новый год порадует доходами, а рыбы будут... Впрочем, читайте первый в мире Бухоскоп —гороскоп для бухгалтера на 2025 год. Кстати, полностью сгенерированный искусственным интеллектом.
🎄В 2025 году бухгалтер — главный!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Сегодня мы будем ванговать на 2025 год. Поехали!

В 2025 году бухгалтер - главный🚀ТОПовый заголовок, согласны?

️️♈️ Овен: В 2025 году вы станете главным бухгалтером страны, и все будут обращаться к вам за советом.

️♉️ Телец: Вы будете вести бухгалтерию своей компании с такой точностью, что даже налоговая инспекция будет удивлена.

♊️ Близнецы: Вы станете лучшим бухгалтером в мире, и все ваши конкуренты будут завидовать вам.

Близнецы - про масштаб😎

♋️ Рак: Вы найдете новую работу в крупной компании, где будете заниматься бухгалтерией.

♌️ Лев: Вы станете самым богатым бухгалтером в своей отрасли, и все будут завидовать вашей удаче.

♍️ Дева: Вы будете работать в международной компании и вести бухгалтерию на нескольких языках.

Львам поперло🤑

♎️ Весы: Вы будете заниматься аудитом и проверять финансовую отчетность компаний.

♌️ Скорпион: Вы будете создавать новые программы для автоматизации бухгалтерии и упрощения работы.

♐️ Стрелец: Вы будете руководить отделом бухгалтерии в крупной компании и отвечать за ее успех.

Стрелец - боссбух😃

♑️ Козерог: Вы будете разрабатывать новые методы учета и оптимизации расходов компании.

♒️ Водолей: Вы будете консультировать другие компании по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

♓️ Рыбы: Вы будете писать книги о своей профессии и делиться своим опытом с другими бухгалтерами.

Творческие рыбки🤩

Как вам прогноз от ИИ на 2025? Пишите в комментариях😉

❗Найди ошибку и узнай, как оценить емкость рынка (👈тык)

❗Прогнозирование ФХД в Excel (👈тык)

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Донаты приветствуются😉

Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Комментарии

20
  • Astrasol

    "Бухоскоп"..... бухо-что, простите? автор на волне, сразу видно - уже празднует🥳

      • Ирина

        О, мне прямо таки зашло, главное чтобы и моим клиентам зашло, ведь им для этого придётся раскошелиться)))

        Я - ЛЕВ!!!

        Лев: Вы станете самым богатым бухгалтером в своей отрасли

  • Ольга Ульянова
    Аудитор-консультант

    Приветствую, Владислав! 🤝

    Как вам прогноз по вашему знаку зодиака на 2025 год?)

    👉 ♊️ Близнецы: Вы станете лучшим бухгалтером в мире, и все ваши конкуренты будут завидовать вам.

    Меня устраивает 😄🎄🤝🚀 хотя у других знаков тоже были неплохие варианты...

    забавно))

    • Владислав Савушкин
      Бизнес-эксперт

      Ольга, привет-привет!

      👉 ♊️ Близнецы: Вы станете лучшим бухгалтером в мире, и все ваши конкуренты будут завидовать вам.

      Меня устраивает 😄🎄🤝🚀 хотя у других знаков тоже были неплохие варианты...

      Ага) Тоже близнецы значит)))

      забавно))

      Да, ИИ выдает)

  • 1337452@

    У всех знаков хоть какой-то прогресс. А вот рыб гороскоп отправляет на пенсию писать книги. Хорошо еще не воспитывать внуков)))