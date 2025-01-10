Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии16
Владислав, Пятничный мозгонапрягатель. 1/52 это значит, что в это году их будет 52?))
Наталия, будем стремиться сравнять кол-во пятниц в этом году с мозгонапрягательными постами) Челлендж))
мозгам питание нужно!
Полностью согласен) Однако, за две прошедших недели у кого-то могло произойти замещение внутричерепных извилин на всем известный салат)) И я своим мозгонапрягателем помогаю заместить майонезный замес на более продуктивную субстанцию)))
Вроде нашла
Отлично! И то, чего нет определили?)