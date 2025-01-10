Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 1/52

Вытряхиваем оливье из мозгов!
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 1/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

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