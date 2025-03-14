🧠Пятничный мозгонапрягатель. 10/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии4
Ух, все: кто ищет, тот найдет! Клёвое слово - Одинэс
Люблю такие штуки))) 3 минуты))
Просто одним глазом семинар поглядывала))
Можно с коллегами на время соревноваться