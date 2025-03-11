✅ФинМодель. Дарю

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 ✅Билет на конференцию «БухВесна-2025» заждался тебя (👈тык) Последний шанс запрыгнуть на подножку уходящего поезда😉

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Погнали!

Финмодель окупаемости проекта с максимальным сроком в 7 лет. По итогам коммуникаций с заказчиком была разработана форма максимально приближенная к PnL с разбивкой по кварталам. Затратная часть представлена на скрине

Что было неинформативно и не работало на автомате🤔

Если ставить желаемый период окупаемости меньше 7 лет, то затратная часть продолжает считаться даже после достижения предела в 40’989'000. В строке Себестоимость объекта. В строчке – Объект – расходы нарастающим итогом. Данные выходили за пределы по причине из первого пункта. Итоговую сумму затрат 40’989'000 надо было выводить в тот год, когда она исчерпывалась. При ровном количестве лет окупаемости еще Ок. А что делать, если мы захотим окупить проект за 5,5 лет? Как вывести данные на автомате из середины года?

Вот эти три момента я предлагаю разобрать во фрагменте финмодели. Скачивайте - пригодиться✅

Скачать ФинМодель (👈тык)

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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.