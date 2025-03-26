✅Моя БухВесна-2025

Репортаж, как я сходил на VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХВЕСНА-2025».

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Подъем в 3-33. Цифровая паранойя, есть такое. Утро без чертовски хорошего кофе - не утро. Хотя, есть мысли попробовать отказаться от этого напитка.

Старт из дома в 4-03. Заправка до полного бака и в путь! По дороге в столицу остановка на передохнуть. Заправка, кофе - романтика дальних поездок. Хот-дог еще можно заточить, но не в это раз.

+6 уже в 5-21🔥

По новой дороге наведываться в Москву из Рязани стало в разы легче и на часы быстрее. До Мск долетел часа за 3 (с остановкой на кофе), и в начале девятого утра столица встретила меня небольшими пробками. Чутка потолкался, но не критично. К пробкам и в Рязани уже привык.

Почти на подъезде к месту проведения отвалился навигатор. Короткими перебежками по улице Зорге справился и без него (навигатора). В 9-15 был в Арт Москве. Душ, кофе и погнал на регистрацию. Дали опознавательный знак участника Конференции и подарок. Приятно.

Лифтовая фотокарточка😀

Блокнот и ручка всегда пригодятся. Ручка необычная, из переработанных материалов мне показалось. Или нет? Книжку еще надо будет почитать.

Встреча с шеф-редактором Трибуны - отдельный пункт всего мероприятия. Приятно познакомиться лично.

Начало конференции. Место нашел не сразу - пришлось напрячь мозги))) Но место классное, видовое!

Выступления спикеров порадовали профессионализмом и информационной наполненностью. НДС на УСН, НДФЛ…столько нюансов. Как всем этим жонглировать? Высший пилотаж.

Перерыв на чертовски хороший кофе подкрался незаметно и вот я уже в зоне вкусняшек. Кофе проинспектировал. Всё Ок! Даже печеньки попробовал. Вкусные!

Продолжая тему вкусняшек - вот вам фотокарточка обеда.

Суп-лапша🍜

Курочка🍗

Овощи🍅

Сырок🧀

Что ест бухгалтер?🍔

Может обед расслабил, может обратный эффект от четырех кофе наступил, но вот здесь я поплыл. Постановление №1254*/2112141—66 от 01.01.1980; Письмо минфина №357-пп-89*икспять от 24.05.1751 года…

Как же непросто это - быть бухгалтером! Но интересно!!

Номера и даты нормативных документов были выдуманы…или нет😏

Отмечу выступление представителя Авито (не реклама). Профессионально как по материалу, так и со стороны спикерства (такого слова скорее всего нет, но пусть будет).

Дмитрий Ряховский мастерски использует все пространство сцены, жесты, интонацию. Топовый спикер. Профессионализм за скобками.

Стартанул с мероприятия чуть раньше, чем планировал. Но остался очень доволен визитом. Отзыв вот здесь

Бухвесна-2025, ну вот я и посетил тебя. Какие же бухгалтеры очаровательные🤩 Это первое, что хочу отметить. Вернулся в прошлое, во времена, когда мне говорили, что я работаю в малине)) Профессионализм участников не отстаёт от красоты. Интересные вопросы из зала, обмен опытом в перерывах – экспертность ощущалась в каждой минуте конференции. Среди спикеров оценил выступление представителя Авито (не реклама) и, конечно же, Дмитрия Ряховского. Интересно и профессионально. Ведущие и все, кто занимался организацией мероприятия, отработали на 110%. Кстати, кофе проинспектировал – чертовски хороший! Как и обед. Буду стараться не пропускать будущие конференции как участник. А там, глядишь, и спикером пригласят.

До встречи на Клерке!

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.