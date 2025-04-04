ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 13/52

Подготовить декларацию по НДС за одну минуту? Легко! А найти все предметы на картинке за это же время, слабо?!
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 13/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите все предметы на картинке. Справишься за минуту?😏

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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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