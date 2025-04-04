🧠Пятничный мозгонапрягатель. 13/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии19
Что-то там не всё находится... то ли смотрю неправильно, то ли не туда куда надо...
Либо, одно из двух)))
Из трёх - чего-то там нет)))
Не полностью выложена картинка
Да лаааадно, например?
Где-то потерялись бутылочка кленового сиропа, чучело головы демона (чем-то неуловимо похож на быка), пирамида ацтеков, фламинго, попугай, гриф (или кондор?), птичка киви, голова с острова Пасхи, пингвин, футбольный мяч. Пойду схожу за микроскопом.
да, я тоже птиц не всех нашла и мяч, и бутылку.
Они там точно есть? )))
То же самое)
Чет у меня тоже ощущение, что она как будто бы не полностью. Много нашла, но далеко не всё