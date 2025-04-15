❌Я ухожу с «Клерка»

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Таааак! Ну вот давайте честно - кто расстроился?😏
Ну куда можно уйти с Клерка? Только на Клерк.Премиум🏆
Не реклама, никто не занес😄 Даже ссылки реферальной не замутили. Повторю! Даже ссылки реферальной не замутили. Да ладно, шучу.
Помню, как только зашел на Клерк, то сразу взял Премиум. Курсов пересмотрел тыщумильонов🚀
Начну разбираться в новой подписке: что полезного, что интересного! А что можно улучшить. Своим мнением буду делиться с вами. Да встречи на Клерке! На Премиум.Клерке🏆
📢А вы пока расскажите, чем Вам помогает Клерк.Премиум?
🏆Что в нем самое полезное лично для Вас?
✅Финмоделирование и финанализ для бизнеса✅ Начну проходить курс уже на этой неделе.
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии2
Так вот что такое шок-контент! Владислав, присылайте адрес, вышлю счет на оплату таблеток шеф-реду от повышенного давления и учащенного сердцестучания))) Провокатор и манипулятор!
Сааааамую малость))