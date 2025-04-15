❌Я ухожу с «Клерка»

Долго думал, просчитывал и вот все...

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Таааак! Ну вот давайте честно - кто расстроился?😏

Ну куда можно уйти с Клерка? Только на Клерк.Премиум🏆

Не реклама, никто не занес😄 Даже ссылки реферальной не замутили. Повторю! Даже ссылки реферальной не замутили. Да ладно, шучу.

Помню, как только зашел на Клерк, то сразу взял Премиум. Курсов пересмотрел тыщумильонов🚀

Начну разбираться в новой подписке: что полезного, что интересного! А что можно улучшить. Своим мнением буду делиться с вами. Да встречи на Клерке! На Премиум.Клерке🏆

📢А вы пока расскажите, чем Вам помогает Клерк.Премиум? 🏆Что в нем самое полезное лично для Вас?

✅Финмоделирование и финанализ для бизнеса✅ Начну проходить курс уже на этой неделе.

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.