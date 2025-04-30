💥Опа news. ТОП-5 новостей на 30 апреля

1️⃣Анализируй это, ФНС
Налоговую планируют наделить полномочиями для проведения анализа деятельности юрлица. Оценивать будут по бухотчетности и декларации. Достоверные источники информации, да?😏
Шутки шутками, но…АУСН, аналитика! Что дальше? Эдак можно всех финансовых экспертов без работы оставить. Или надо будет потом к вам на аутсорс наниматься?
2️⃣К нам летит зомби
К нам едет ревизор! Нет, к нам несется магнетар SGR 0501+4516 или «звезды-зомби». Она способна «разрывать» атомы в человеческом теле из-за своего мощнейшего магнитного поля. Оно, поле, в 100'000'000'000 (100 триллионов правильно написал?) мощнее защитного поля Земли. И если такая звездочка пролетит недалеко от нас, то…💥
Для справки😉Нейтронные звезды — это остатки мертвых звезд, объединенные в космические тела, напоминающие небольшие планеты с массой Солнца. Это делает их самыми плотными из известных космических объектов.
Надеюсь, что разлетимся🚀А вот более экспертное мнение
Но некоторая вероятность столкновения с этой звездой все же есть, однако насколько она большая — сказать трудно. Прямо сейчас, конечно, она совсем невелика, но в то же время не минимальна. И если вдруг звезда столкнется с Землей на такой огромной скорости, мы все с вами пойдем в рай.
(с) Ведущий научный сотрудник института физики Земли им О. Ю. Шмидта Александр Жигалин
3️⃣После 36
Если до 30 лет человек 🍺, 💨 и не занимался спортом, то последствия такого образа жизни скажутся уже к 36 годам.
В этом возрасте наблюдается риск ухудшения общего состояния здоровья (в 2,5 раза). К такому выводу пришли финские ученые после 30 лет исследований.
Ключ к профилактике хронических заболеваний в будущем - формирование здорового образа жизни до 30 лет
Зухара Павлова, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова
Вы как? ЗОЖ / неЗОЖ?
4️⃣Несупермайская погода
Погода в ближайшие дни не будет супермайской, и связано это с тем, что на европейской территории России прогнозируются «быстро бегущие волны», которые приводят к изменчивости погоды. Прежде всего ближайшие три дня будут ветреными, порывы ветра до 15 м/с
Это цитата синоптика все Руси Вильфанда Романа Менделевича от 29 апреля. Ну, кстати, было такое. С утра прям нормас ваще, а потом бац — дождина, ветрище (Рязань). Не супермай, согласен😏
Но никакие волны не смогут перевернуть баркас мини-отпуска🔽
5️⃣Майский вояж
Питер, Москва и Казань. Да, да, да😉Именно эти города в топе направлений для отдыха в майские праздники: 17, 12 и 6% соответственно. Ну как бы ясно, понятно.
Так же активно бронируются отели в Твери, Новосибирске, Рыбинске и Ялте🌝 Нигде не был, а вы?
Что характерно! Число бронирований в пятизвездочных отелях выросло на треть по сравнению с прошлыми майскими. Правда доля таких бронирований всего 3% от общей массы. Но тенденция интересная.
Клерки, а какие у вас планы на майские?
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии14
Ну логично) чем раньше начать вести ЗОЖ, тем лучше) ибо "поздно пить Боржоми, когда почки уже отвалились" (с)
Мне некогда ЗОЖничать))
Из этого списка тоже нигде не была)
Доброе утро!!!
Я ваще мало где был в России. Рыбинск это где?🤔
В Ярославской области)))
Будем знать)
И так, коллеги😉Краткое резюме.
Три дня я выпускал новости на Клерке. Что хочу сказать? Это ни разу не легко🤔Находить что-то действительно интересное, полезное и в меру провокационное в бескрайнем океане информации - это прям работа🧐
Поэтому давайте ПОБЛАГОДАРИМ Наталию и ее команду за этот труд и за то, что каждое утро на Клерке нам есть, что обсудить за чашечкой
Влад, доброе утро! Какие классные обзоры!!! Спасибо вам огромное❤️❤️❤️
Наталия, вы задаете стандарт, которому надо соответствовать) Старался!
Ещё раз спасибо, Владислав!😻
Кто-то отлынивает от отпуска? ;-)
Доброе предмайское утро!
Ни дня без котейки!!!
Доброе😉
И это прекрасно🤩🐱
Что по новостям скажите?
Погода у нас вроде бы улучшается, на 1 мая обещают +22 и без дождей.
Верить?🤥
В рай пока не собираюсь, надеюсь (птьфу-птьфу) "зомби" мимо пронесется.
Это чертовски "хорошая" новость. 😱
Как наложка проводит анализ на себе испытываем, количество требований с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии
Надеяться😉
Помню давно пытался объяснить звонящему с инспекции причину расхождений между поступлением д/с на расчетный счет и нулевой декларацией по ндс. Д/с на р/с не выручка у стандартника и не всегда аванс) Сошлись на том, что - Да выставляйте вы свое требование)) Такого анализа нам не надо😄