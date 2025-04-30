💥Опа news. ТОП-5 новостей на 30 апреля

ФНС оставит меня без работы, майский вояж и успеть до 30 лет.

1️⃣Анализируй это, ФНС

Налоговую планируют наделить полномочиями для проведения анализа деятельности юрлица. Оценивать будут по бухотчетности и декларации. Достоверные источники информации, да?😏

Шутки шутками, но…АУСН, аналитика! Что дальше? Эдак можно всех финансовых экспертов без работы оставить. Или надо будет потом к вам на аутсорс наниматься?

2️⃣К нам летит зомби

К нам едет ревизор! Нет, к нам несется магнетар SGR 0501+4516 или «звезды-зомби». Она способна «разрывать» атомы в человеческом теле из-за своего мощнейшего магнитного поля. Оно, поле, в 100'000'000'000 (100 триллионов правильно написал?) мощнее защитного поля Земли. И если такая звездочка пролетит недалеко от нас, то…💥

Для справки😉Нейтронные звезды — это остатки мертвых звезд, объединенные в космические тела, напоминающие небольшие планеты с массой Солнца. Это делает их самыми плотными из известных космических объектов.

Надеюсь, что разлетимся🚀А вот более экспертное мнение

Но некоторая вероятность столкновения с этой звездой все же есть, однако насколько она большая — сказать трудно. Прямо сейчас, конечно, она совсем невелика, но в то же время не минимальна. И если вдруг звезда столкнется с Землей на такой огромной скорости, мы все с вами пойдем в рай. (с) Ведущий научный сотрудник института физики Земли им О. Ю. Шмидта Александр Жигалин

3️⃣После 36

Если до 30 лет человек 🍺, 💨 и не занимался спортом, то последствия такого образа жизни скажутся уже к 36 годам.

В этом возрасте наблюдается риск ухудшения общего состояния здоровья (в 2,5 раза). К такому выводу пришли финские ученые после 30 лет исследований.

Ключ к профилактике хронических заболеваний в будущем - формирование здорового образа жизни до 30 лет Зухара Павлова, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова

Про кофе ничего не сказано)))

Вы как? ЗОЖ / неЗОЖ?

4️⃣Несупермайская погода

Погода в ближайшие дни не будет супермайской, и связано это с тем, что на европейской территории России прогнозируются «быстро бегущие волны», которые приводят к изменчивости погоды. Прежде всего ближайшие три дня будут ветреными, порывы ветра до 15 м/с

Это цитата синоптика все Руси Вильфанда Романа Менделевича от 29 апреля. Ну, кстати, было такое. С утра прям нормас ваще, а потом бац — дождина, ветрище (Рязань). Не супермай, согласен😏

Но никакие волны не смогут перевернуть баркас мини-отпуска🔽

5️⃣Майский вояж

Питер, Москва и Казань. Да, да, да😉Именно эти города в топе направлений для отдыха в майские праздники: 17, 12 и 6% соответственно. Ну как бы ясно, понятно.

Так же активно бронируются отели в Твери, Новосибирске, Рыбинске и Ялте🌝 Нигде не был, а вы?

Что характерно! Число бронирований в пятизвездочных отелях выросло на треть по сравнению с прошлыми майскими. Правда доля таких бронирований всего 3% от общей массы. Но тенденция интересная.

Клерки, а какие у вас планы на майские?

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.