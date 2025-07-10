✅️Табель учета рабочего времени в Excel. Лайфхаки

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Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1️⃣Умная таблица

Сделай из списка сотрудников Умную таблицу. Главная⏩Форматировать как таблицу⏩Выбирай понравившийся вариант. Скажешь мне Спасибо, когда будешь выбирать сотрудников из Выпадающего списка.

2️⃣Выпадающий список

Как сделать такой список? Проще простого!

Выделяем ячейку⏩Данные⏩Проверка данных⏩Тип данных Список. В поле Источник пишем =Имя, которое вы присвоили списку сотрудников. Вы еще не присвоили Имя списку сотрудников? Тогда скорее сделай это!

Выделяем список сотрудников и вот в этом маленьком окошке пишем Имя (ну не буквально имя, а то, как вам удобно назвать этот список). Пишем с заглавной буквы!

3️⃣=ОСТАТ(…)

Когда время вычитаемой ячейки больше времени в ячейки, из которой вычитают, возникает вот такая ситуация.

Эту неприятность мы исправляем функцией =ОСТАТ(…)

Файл-пример скачайте здесь (👈тык). Остались вопросы - обращайтесь😉