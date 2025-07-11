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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 27/52

Клерки, общий сбор! Профессиональная компетенция у вас на высоте! Спору нет. А вот что у вас с категорией общих знаний? Давайте проверим.
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 27/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Викторина🔽

1️⃣Что такое петрикор?

Проголосовали 11 человек

2️⃣Что такое скарификатор?

Проголосовали 11 человек

3️⃣Что такое зарф?

Проголосовали 11 человек

4️⃣Что такое флаундер?

Проголосовали 10 человек

5️⃣Парестезия - это ...

Проголосовали 11 человек

6️⃣Борборигмус - всем знакомо.

Проголосовали 10 человек

7️⃣А вот лунула - это ...

Проголосовали 11 человек

Клерки, делитесь в комментариях на сколько вопросов ответили правильно😉

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

140 подписчиков173 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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