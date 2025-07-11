🧠Пятничный мозгонапрягатель. 27/52
Клерки, общий сбор! Профессиональная компетенция у вас на высоте! Спору нет. А вот что у вас с категорией общих знаний? Давайте проверим.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Викторина🔽
1️⃣Что такое петрикор?
2️⃣Что такое скарификатор?
3️⃣Что такое зарф?
4️⃣Что такое флаундер?
5️⃣Парестезия - это ...
6️⃣Борборигмус - всем знакомо.
7️⃣А вот лунула - это ...
Клерки, делитесь в комментариях на сколько вопросов ответили правильно😉
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии16
жесть, конечно, я ни с одним словом не знакома, наугад отвечать не стала, чтоб не позориться 🤗😄
😄😄
Петрикор знал😏
То же самое
@Королева Королевская, ну я рискнула проверить интуицию в итоге, что-то да угадала 😊
@Ольга Ульянова, кто не рискует😉
Половину знала, вторую угадала)
да уж
злой вы ))
4 знала, остальные угадала
для верности проверила в интернете
хорошо, когда есть из чего выбрать, а вот просто спроси что это
Я ваще сама доброта😏