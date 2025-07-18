🧠Пятничный мозгонапрягатель. 28/52
Клерки, общий сбор! Ищем предметы. Спойлер - пирог есть😏
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Комментарии7
О, спасибо! Люблю такое)
Легкотня, кстати, кондитерки много, моя тема))
Караул! Картинки-заставки нет)))
Может такое задание уже было?
Как нет? А всякие тортики-пироженки? Или это не то?
@Королева Королевская, картинка-заставка) А картинка-задание есть)))
Сегодня оперативно)