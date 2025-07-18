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🎁 Мастер-класс: финансовая сторона бухаутсорсинга
Владислав Савушкин
Саморазвитие

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 28/52

Клерки, общий сбор! Ищем предметы. Спойлер - пирог есть😏

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

139 подписчиков177 постов

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