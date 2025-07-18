💥Новости на Клерке 18.07.25

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1️⃣Счастье не купишь?

В июне-июле 2025 года одно рекрутинговое агентство провело интересный опрос, в результате которого выяснили, что для счастья россиянам надо получать з/п от 235 тыс.руб. Это девушкам, а мужчинам - от 280.

Лишь 2-3% россиян имеют ежемесячный доход от 250 тысяч рублей, соответственно, домохозяйства из трех человек получают минимум 750 тысяч. Отмечает Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики.

Мне показалось или математика здесь вышла из чата? Домохозяйство из трех человек - это обычно мама, папа и ребенок. Каждый из них зарабатывает по 250 кэсов?🤔

Или я что-то не понимаю. Клерки, подскажите😏

2️⃣Allinclusiveли что ли?

Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено". Это отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае. Загуглил, вот цены

Энцать лет назад был на Кипре в прикольном отеле. Вот в этом (тогда конечно раз в 5 дешевле было😐)

Ну как бы я не знаю…

3️⃣Квас или кефир?

Окроха подорожала🍛На семью из четырех человек суп (это суп или нет?) обойдется в 468,7 руб., всего на 14,7 руб. дороже, чем в 2024 году, подсчитали ассоциации "Руспродсоюз".

Больше всего подорожал картофель, а подешевели - яйца. Сомнительно, но Окэй😏 Дома, в кафе и ресторанах окрошка сейчас - главное блюдо. В общепите популярны как классические рецепты, так и необычные варианты.

Клерки, я кроме кваса и кефира не пробовал ни каких. А вы?

Клеркам наоборот мозги по пятницам напрягают, да?