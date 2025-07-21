💥Новости на Клерке 21.07.25

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1️⃣Бабушкин стартап

Прибавку к пенсии решила организовать себе московская пенсионерка. Бабушка по вызову, а че нет-то? Ну и начала проводить маркетинговые исследования. Вскоре московская бабушка узнала, что за 500 руб. в час можно найти только самую завалявшуюся бабулю (от 80 лет, плохо видящую и/или слышащую) в самом «тмутараканском» регионе. А вот бодрая столичная бабушка до 75 дешевле, чем за 1000 руб./час, себя не продает.

И то если услуги несложные - к примеру, сводить чадо школьного возраста в летний городской лагерь, а потом забрать, накормить и развлечь до возвращения родителей с работы. Или посидеть с ребенком от 5 лет, когда он уже более-менее сознательный, на комфортабельной даче. Но дети до 3 лет и трудные подростки - однозначно втрое дороже.

Ой…Там история чисто Санта-Барбара (почитайте). Кстати, дедушки тоже осваивают в эту бизнес-нишу. Ну почитайте, забавно😏

2️⃣ИИ всемогущий

OpenAI анонсировала новые функции для чат-бота ChatGPT, которые позволят ему выполнять всё более сложные задачи от имени пользователей.

Это часть стратегии компании по популяризации так называемых «ИИ-агентов». Новый функционал ChatGPT Agent призван упростить решение личных и рабочих задач - от планирования меню с последующим заказом ингредиентов до создания бизнес-презентаций.

Инструмент работает через основной чат-бот OpenAI и объединяет возможности двух сервисов, выпущенных ранее в этом году:

Оператор , который способен просматривать веб-страницы, вводить текст и кликать по элементам, как человек

Глубокое исследование предназначен для трудоёмкого онлайн-анализа.

Пока все работает корявенько, говорят сами OpenAI, да и мы спорим про участие ИИ в консультациях… Это не эволюция, не революция, это настоящее будущее

Матрица, х/ф…или документальный уже.

Да и над семью пальцами на руке мы смеялись всего несколько месяцев назад. За консультации от ИИ я знаю, но развивается эта штука неимоверно быстро🚀

3️⃣МагазинOFF

Супермаркеты, доставки. Зажрались! Вольная интерпретация высказываний гражданина Пиняева, члена рабочей группы при Миприроды.

А вот оригинал

Я не против, чтобы у нас была возможность в большой магазин прийти...Но не везде уместно вот это вот… как в доисторические времена было: "Надо в Москву за колбасой". Да не надо в Москву за колбасой. Вот баран у вас пасётся, пожалуйста, кушайте мясо. Шкурку сняли - пожалуйста, шапку. Несколько шкурок - это шуба.

Почему именно баран?🐏 По его словам, крестьяне раньше так жили, уже всё было до нас изобретено😉

Взгляните на свою историю, и всё сразу станет понятно. Это вот экологичность — когда в лес за грибами ходить, когда рыбу удить, когда траву косить… Все это наши предки уже давным-давно освоили.

Клерки, я сегодня в Москве! Кому колбасы - пишите в личку🌭

Приколюха на день😏

Кто За?