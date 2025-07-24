💥Новости на Клерке 24.07.25

Зарплата миллион рублей в месяц за просто так. Дачникам прикрыли лавочку

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1️⃣А что так можно было?

Айтишник из Amazon отлично устроился. Он попал в команду к индусам, которые не дают ему задач, рассчитывая, что он уйдет по собственному желанию. За такое безделье типан получает 12'000$😏И уходить вроед как не собирается… Но условия нечеловеческие, согласны?

Его коллеги просчитались, но где?

2️⃣Рубить капусту с огорода больше нельзя

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, запрещающий размещение на дачных участках объектов коммерческого назначения - кафе, гостиниц и гостевых домов. Также предполагается запрет на использование садовых и дачных земель с целью получения прибыли.

Кабачки для продажи выращивать можно?🍆

3️⃣Инвестируй и не плати налоги

Если вкладываешься в ценные бумаги на три года и больше, то соответственно, может быть, освобождать от подоходного налога. По крайне мере это налогообложение должно быть более льготным, чтобы человек понимал, что он получает, вложившись вдолгую.

Сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Такой подход после снижения ставок по вкладам и последующего оттока депозитных средств может привлечь средства граждан.

Добавил он же.

Приколюха на день

Жиза😄