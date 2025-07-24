💥Новости на Клерке 24.07.25
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
1️⃣А что так можно было?
Айтишник из Amazon отлично устроился. Он попал в команду к индусам, которые не дают ему задач, рассчитывая, что он уйдет по собственному желанию. За такое безделье типан получает 12'000$😏И уходить вроед как не собирается… Но условия нечеловеческие, согласны?
Его коллеги просчитались, но где?
2️⃣Рубить капусту с огорода больше нельзя
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, запрещающий размещение на дачных участках объектов коммерческого назначения - кафе, гостиниц и гостевых домов. Также предполагается запрет на использование садовых и дачных земель с целью получения прибыли.
Кабачки для продажи выращивать можно?🍆
3️⃣Инвестируй и не плати налоги
Если вкладываешься в ценные бумаги на три года и больше, то соответственно, может быть, освобождать от подоходного налога. По крайне мере это налогообложение должно быть более льготным, чтобы человек понимал, что он получает, вложившись вдолгую.
Сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Такой подход после снижения ставок по вкладам и последующего оттока депозитных средств может привлечь средства граждан.
Добавил он же.
Приколюха на день
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии37
Всем привет! После вчерашних упрёков исправляюсь на котиков)))
Ми-ми-мишность с утра зашкаливает
Принято!
С добрым утром! Кофейка с плюшками Вам!!!
@Ирина,
@В Виктория,
@Владислав Савушкин,
@Arhimed0, эт че получается?) Не собака, а кошка - друг человека?
@Владислав Савушкин,
Это уж Вы сами решайте с кем лучше дружить....
Клерки, отличного четверга😉Улыбаемся и машем! Ой) Общаемся и ... ну кароч всё по распорядку😄
Мдя... И сколько там той прибыли?
Достатошно, чтобы запретить😏
-Прибыль есть?
-Нет!
-А если найдем?
@Артур И., если к себестоимости плюсануть еще и временные затраты и физическую усталость от возделывания огородных культур, то о прибылЯх можно и не мечтать
сколько бы ни было - неча разжираться!
А если и получил хоть рупь - изволь уплатить 1,05 руб налогов!
@Владислав Савушкин, посмотрел поправки. Везде добавили "садоводство и огородничество для собственных нужд". Т.е. прибыль считать не будут.
Посадил-вырастил-продал-в тюрьму.
@Артур И., удобненько чё😏
@Arhimed0, ничего личного, просто огородный бизнес)
@Артур И., посадил-вырастил-жри_шо_выросло_всё_сам
Не съешь - в тюрму и штраф
@Arhimed0, Ага, как в Европе для сельхозпроизводителей квоты для огородников введут. Вырастил больше - плати.
@Arhimed0, жри_шо_вырослые аудиторы получается нужны?!🤔Иначе, как это окнтролировать?
Взятки кабачками давать можно будет)
@Артур И., фигасе) А если вырастил меньше?
@Владислав Савушкин, значит используешь землю не по назначению.
@Артур И., чОрт...все логично