🧠Пятничный мозгонапрягатель. 29/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Задание🔽

Есть классический игральный кубик и поле с нарисованным путём, который должен пройти этот кубик переворачиванием. Каждый шаг на этом поле - поворот кубика вдоль одной грани, чтобы он оказался на клетке с нарисованной траекторией.

Задача простая: понять, какая грань окажется наверху кубика в конце пути. Попробуйте решить эту задачу в уме, потому что на листочке она решается довольно просто.