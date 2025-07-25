🧠Пятничный мозгонапрягатель. 29/52
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Задание🔽
Есть классический игральный кубик и поле с нарисованным путём, который должен пройти этот кубик переворачиванием. Каждый шаг на этом поле - поворот кубика вдоль одной грани, чтобы он оказался на клетке с нарисованной траекторией.
Задача простая: понять, какая грань окажется наверху кубика в конце пути. Попробуйте решить эту задачу в уме, потому что на листочке она решается довольно просто.
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии12
Там точечек не хватает!
Это Чубайс утащилл!
У меня встал на одну точку, вернее она вверху. Проверено экспериментально (или считерила, потому что в уме не поняла, как половинками ходить), сделала кубик из бумаги и прошла по указанной траектории, заодно поняла, как ходить половинками. ))
2