ЦОК КПП Общ 13.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 45/52

Клерки, общий сбор! Сегодня надо найти 50 предметов!!!
🧠Мозгонапрягатель 45/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите все предметы на картинке

Про все 100500 изменений налогового и бухгалтерского администрирования узнаешь на Бух.Совете 2026🚀 Изменений много - место разбора одно! Бух.Совет 2026🚀

🟠УСН и НДС-2026: новые правила

🟠Требования ФНС и ответственность бухгалтера

🟠Налоговая реформа-2026: изменения в налогах

🟠Налоговое планирование: оптимизация расходов

🟠ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения

✅Кстати, билет ждет тебя здесь (тык)✅

🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

✅Тг-канал про управленческий учет производственных предприятий, подпишись

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

141 подписчик201 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

9
  • ХО

    Сегодня надо найти 50 предметов!!!

    Это уже не Мозгонапрягатель, а Мозговзрыватель)) А при моем зрении (+3 на правом и +2,5 на левом) - это прям "Вырвиглаз"🙃

  • А
    Алейда

    Ох, люблю такое)

ГлавнаяТарифы Клерка