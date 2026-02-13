🧠Мозгонапрягатель 05/50

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт , антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Информации об авторе