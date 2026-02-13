🧠Мозгонапрягатель 05/50
Клерки, общий сбор! Ищем предметы... и пирог.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите предметы на картинке⏬
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии5
Даже пирог есть))
Зеркалочка! Блатной выпуск.
А пирог я вааще сразу нашёл! Страшный, б..!😳