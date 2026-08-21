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Владислав Савушкин
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🧠Мозгонапрягатель 32/50

Клерки, общий сбор! Ищем отличия

11 просмотров14 открытий
3
🧠Мозгонапрягатель 32/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Управленческий учет для бухгалтерских фирм

Найдите 4️⃣ отличия

🧠Мозгонапрягатель 32/50
🧠Мозгонапрягатель 32/50

🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских фирм🎯

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

150 подписчиков241 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

3
  • Вита Фамилия
    Бухгалтер

    А я нашла в ГИА за 9 класс не очень сложную задачку, с которой долго тупила. Если кому интересно вспомнить школу:

    Баржа прошла по течению реки 88 км и, повернув обратно, прошла еще 72 км, затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 км/ч.

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