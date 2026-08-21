🧠Мозгонапрягатель 32/50
Клерки, общий сбор! Ищем отличия
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Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
✅Управленческий учет для бухгалтерских фирм✅
Найдите 4️⃣ отличия
🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских фирм🎯
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Комментарии3
Ура! Пятница пришла! Я все нашла))
А я нашла в ГИА за 9 класс не очень сложную задачку, с которой долго тупила. Если кому интересно вспомнить школу:
Баржа прошла по течению реки 88 км и, повернув обратно, прошла еще 72 км, затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 км/ч.