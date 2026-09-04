🧠Мозгонапрягатель 34/50
Клерки, общий сбор! Вспоминаем геомтерию
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
✅Управленческий учет для бухгалтерских фирм✅
Задача🎯
Два альпиниста-программиста решили установить радиоканал для передачи данных с двух сторон горы. Когда они посмотрели записи, сделанные другими альпинистами, то увидели, что гора начинается под углом 45 градусов, вершины и впадины образуют прямые углы, а в самом конце есть отвесная скала высотой 10 километров.
Посмотрев на схему, альпинист поопытнее сказал, что связь установить не получится, потому что по прямой будет больше 25 километров, а это предел для передатчика. На это второй ответил, что связь точно будет.
Кто из них прав? (найти Х😏)
🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских фирм🎯
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