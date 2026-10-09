🧠Мозгонапрягатель 39/50
Клерки, общий сбор!
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Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
Вычислите сумму😏
Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Коллеги, приходите решать пример! Влад сегодня бодрит нам мозги математикой!
похожая штука была когдато на олимпиаде... название - телескопическая сумма. в результате преобразований остается первый и последний член какогото ряда. пока так. конечно, цепь рассуждений уже не восстановить. да и не требовалось это до сих пор.-)))))
Тут сумма арифметической прогресии. Интересная задачка