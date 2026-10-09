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Владислав Савушкин
Общество
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🧠Мозгонапрягатель 39/50

Клерки, общий сбор!

339 просмотров104 открытия
20
🧠Мозгонапрягатель 39/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Вычислите сумму😏

🧠Мозгонапрягатель 39/50

Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

155 подписчиков253 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
20
  • 1
    1337452@

    похожая штука была когдато на олимпиаде... название - телескопическая сумма. в результате преобразований остается первый и последний член какогото ряда. пока так. конечно, цепь рассуждений уже не восстановить. да и не требовалось это до сих пор.-)))))

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