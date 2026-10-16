🧠Мозгонапрягатель 40/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом. 💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲 Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

❗Установите соответствие

За круглым столом сидели четыре девушки (у каждой свое имя и свой уникальный цвет волос). Рыжая сидела напротив Иры, рядом с блондинкой. Русая сидела рядом с Алёной. Соседки Юли — Лиза и брюнетка.

❗Установите соответствие между девушками и цветом волос:

а) Рыжая 1) Ира б) Блондинка 2) Юля в) Русая 3) Алёна г) Брюнетка 4) Лиза