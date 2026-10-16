🧠Мозгонапрягатель 40/50
Клерки, общий сбор! Блондинка, брюнетка...
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
❗Установите соответствие
За круглым столом сидели четыре девушки (у каждой свое имя и свой уникальный цвет волос). Рыжая сидела напротив Иры, рядом с блондинкой. Русая сидела рядом с Алёной. Соседки Юли — Лиза и брюнетка.
❗Установите соответствие между девушками и цветом волос:
а) Рыжая
1) Ира
б) Блондинка
2) Юля
в) Русая
3) Алёна
г) Брюнетка
4) Лиза
Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Информации об авторе
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Пятница пришла! Коллеги, прибегайте решать задачку от Влада!
Клерки, привет
10 недель!!!!!
нет.... ДЕСЯТЬ недель !!!!!!!!!!
УЖОС !