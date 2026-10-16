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Владислав Савушкин
Общество
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🧠Мозгонапрягатель 40/50

Клерки, общий сбор! Блондинка, брюнетка...

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10
🧠Мозгонапрягатель 40/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

❗Установите соответствие

За круглым столом сидели четыре девушки (у каждой свое имя и свой уникальный цвет волос). Рыжая сидела напротив Иры, рядом с блондинкой. Русая сидела рядом с Алёной. Соседки Юли — Лиза и брюнетка.

❗Установите соответствие между девушками и цветом волос:

а) Рыжая

1) Ира

б) Блондинка

2) Юля

в) Русая

3) Алёна

г) Брюнетка

4) Лиза

Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

156 подписчиков254 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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