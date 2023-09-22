Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип RAOS_Consulting
RAOS_Consulting

6 отличий нашего юридического аутсорсинга от штатного юриста

В этой статье рассказываем о том, чем отличаемся от штатного юриста и делимся мнениями о том, почему это выгодно нашим клиентам.
8

Цена услуг

Мы проанализировали рынок юридических услуг и пришли к выводу, что в большинстве компаний юридический аутсорсинг не является основным продуктом и не занимает большую долю в выручке. Юридические фирмы предлагают такие услуги заодно. Поэтому у большинства клиентов нет понимания того, что в действительности представляет собой юридический аутсорсинг и как он поможет компании получить или сэкономить деньги.

Однако большинство представителей малого и среднего бизнеса понимает что есть юридические услуги и могут соотнести цену услуги и ценность самого продукта, поэтому на рынке юридических услуг одним из факторов выбора является цена.

Мы стараемся устанавливать цену на аутсориснг от 10 000 руб. за месяц, чтобы любой представитель малого бизнеса смог попробовать продукт в деле и понять насколько он будет полезен его компании. Кроме того большинство услуг мы предлагаем с отсрочкой платежа, чтобы клиент сначала убедился в качестве услуг а уже потом их оплачивал.

В свою очередь, заработная плата штатного юриста определяется из средней зарплаты по региону, при этом стоимость конкретной услуги во внимание не принимается. Поэтому можно сказать что аутсорсинг на 40-50 % дешевле штатного юриста.

Экономия на расходах, связанных с юридическими услугами

После обращения к юристам, клиент сталкивается с такими затратами как госпошлины, расходы на командировки, оплата услуг оценщиков, нотариусов, отправка почты. Мы сконструировали тарифы таким образом, чтобы можно было госпошлины до 6 тысяч рублей и услуги нотариусов оплачивать из своих денег.

Во первых, это экономит время клиента: ему не нужно разбираться в тонкостях КБК и назначений платежа при оплате госпошлин.

Во вторых, это позволяет сэкономить на самих юридических услугах, потому что если у клиента немного задач в течение месяца, то сумма пошлин входит в стоимость обслуживания.

В третьих, такая самостоятельность помогает быстро найти нужных нотариусов, экспертов или быстро оплатить пошлину, чтобы не тормозить судебный процесс, если дело срочное.

При наличии юриста в штате подобные расходы несет компания.

Пробный период и услуга «Старт»

Мы понимаем насколько сложно решиться работать с юристами удаленно, если у клиента не было похожих ситуаций в работе и нет представления что такое аутсорсинг. Для этого мы разработали пробный бесплатный период 7 дней в течение которого мы выполняем несложную работу для клиента, а он проверяет нашу компетенцию и оценивает насколько ему было бы удобно работать в таком формате.

Если у клиента есть конкретные задачи требующие срочной задачи, то мы предлагаем услугу «Старт» где по себестоимости выполняем задачу для клиента по которой он оценивает компетенцию и результат.

В офлайновой компании юриста нанимают на испытательный срок и если он не справляется увольняют, но при этом отработанные часы работодатель все равно оплачивает.

Доступность в выходные дни и вечернее время

Доступность штатного юриста определяется режимом его рабочего дня в организации.

С учетом того что в b2b сфере клиенты испытывают недостаток времени, приемлимым периодом связи для некоторых наших клиентов является вечернее время и выходные дни. Для этого мы либо переносим планерки с клиентами на вечернее время, либо выделяем одного дежурного юриста, который принимает звонки и выполняет задачи вечером и по выходным.

Минимум усилий для постановки задачи

Для того, чтобы поставить задачу штатному юристу потребуется собрать документы, написать служебную записку, физически дойти до сотрудника, поставить задачу и обозначить срок. Мы выстроили процесс работы с клиентами таким образом, что для того чтобы поставить задачу достаточно сбросить документ в вотсап. Клиенты с которыми мы давно работаем даже не пишут пояснения к задаче а скидывают исходные документы на проверку или подготовку. Такой процесс помогает сэкономить до 30 % рабочего времени клиента на общении с юристами.

Наш клиент: «Мне проще заплатить вам 20 тысяч за месяц и скидывать в вотсап договоры аренды на проверку чем содержать штатного юриста за 50 тысяч и ходить за ним».

Прозрачность контроля

В отличие от штатного юриста мы без дополнительных напоминаний и конкретного времени сообщаем обо всех изменениях статуса задач. Для этого мы ведем отдельную табличку в облаке или редактируем закрепленное сообщение в социальной сети. Так клиент понимает, что все его дела под контролем.

Для того чтобы проконтролировать штатного юриста нужно отдельно выделять время на планерку, составлять чек лист и беседовать по каждой задаче.

Отдельно в этой статье мы не будем упоминать про общие преимущества аутсорсинга, такие как экономия на рабочем месте, отпусках и больничных, непрерывность сопровождения поскольку они характерны для любого вида аутсорсинга и не являются сильной стороной только нашей компании.

RAOS_Consulting

RAOS_Consulting

Директор

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип s.ivanova_
    s.ivanova_
    Интернет и IT

    На воркшопе про нейросети Ростелеком поделился запрещенным GPT-чатом. И не только!

    Журналисты со всей России собрались тестировать нейросети: проверяли как ИИ выделяет главное в текстах, умеет ли писать новости, проверять информацию и каких экспертов способен посоветовать для интервью. Как думаете, кто лучше работает — искусственный интеллект или акулы пера?

    На воркшопе про нейросети Ростелеком поделился запрещенным GPT-чатом. И не только!
    28
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥 Найти работу будет легче, если посмотреть подборку с вакансиям дня от «Клерка»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    72
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Бизнес-планирование

    Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?

    Утренняя планерка, летучка, stand up — всё это названия ежедневных совещаний для быстрого информирования всех о том, что происходит в команде. В каких ситуациях ежедневная планерка необходима и как правильно ее проводить рассказываю в этой статье.

    Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?
    32
    Логотип Евгения Хаустова
    Евгения Хаустова
    Финансовый анализ

    Какой БДДС я считаю «нарисованным». Корректно ли сформирован ваш бюджет?

    Формирование показателей БДДС требует определенных навыков. На какие вопросы нужно ответить, чтобы составить «работающий» бюджет движения денежных средств.

    Какой БДДС я считаю «нарисованным». Корректно ли сформирован ваш бюджет?
    57
    Логотип LRurist
    LRurist
    Маркировка рекламы

    Требования к рекламе и ответственность за их несоблюдение

    В материале о требованиях, предъявляемых законодателем к размещению рекламы, ответственности, необходимых критерии, предъявляемых к рекламе/рекламодателю, юридические советы, чтобы избежать привлечения к ответственности.

    Требования к рекламе и ответственность за их несоблюдение
    57
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Банкротство

    Какие риски для топ-менеджеров влечет банкротство? Чем рискует директор компании

    Топ-менеджеру компании всегда надо быть внимательным. Но, пока человек работает топ–менеджером, он не сильно то задумывается о негативной стороне занимаемой должности: пожинает плоды своего карьерного роста. При этом возглавлять компанию — это не только престиж и большая зарплата, но и риск привлечения к ответственности.

    34
    Логотип Ирина СмирноваVB
    Ирина СмирноваVB
    Зарплата

    Работа в ночное время. Как оформлять ночные смены. С примерами

    Ночные часы работы согласно ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса включают в себя период с 22:00 до 06:00. Трудовая деятельность в это время считается работой в ночное время. Как оформить и оплатить такую работу?

    Работа в ночное время. Как оформлять ночные смены. С примерами
    64
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Сербия и Европейский союз: перспективы вступления

    Перспектива вступления Сербии в Европейский союз (ЕС) остается одной из важнейших тем внутренней и внешней политики этой страны. В данной статье мы рассмотрим перспективы по получению членства в ЕС для Сербии и меры, которые предпринимает эта страна для достижения данной цели.

    Сербия и Европейский союз: перспективы вступления
    26
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Блокировка счетов

    Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету

    Среди полномочий, которыми наделена ФНС, есть право приостановить (заблокировать) операции по расчетному счету компании (ИП). И, если на ваш счет прилетела «блокировка», то это неприятно, иногда неожиданно и не всегда понятно, почему это произошло.

    Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету
    2
    164
    Читать еще
    Мнения