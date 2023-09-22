6 отличий нашего юридического аутсорсинга от штатного юриста

В этой статье рассказываем о том, чем отличаемся от штатного юриста и делимся мнениями о том, почему это выгодно нашим клиентам.

Цена услуг

Мы проанализировали рынок юридических услуг и пришли к выводу, что в большинстве компаний юридический аутсорсинг не является основным продуктом и не занимает большую долю в выручке. Юридические фирмы предлагают такие услуги заодно. Поэтому у большинства клиентов нет понимания того, что в действительности представляет собой юридический аутсорсинг и как он поможет компании получить или сэкономить деньги.

Однако большинство представителей малого и среднего бизнеса понимает что есть юридические услуги и могут соотнести цену услуги и ценность самого продукта, поэтому на рынке юридических услуг одним из факторов выбора является цена.

Мы стараемся устанавливать цену на аутсориснг от 10 000 руб. за месяц, чтобы любой представитель малого бизнеса смог попробовать продукт в деле и понять насколько он будет полезен его компании. Кроме того большинство услуг мы предлагаем с отсрочкой платежа, чтобы клиент сначала убедился в качестве услуг а уже потом их оплачивал.

В свою очередь, заработная плата штатного юриста определяется из средней зарплаты по региону, при этом стоимость конкретной услуги во внимание не принимается. Поэтому можно сказать что аутсорсинг на 40-50 % дешевле штатного юриста.

Экономия на расходах, связанных с юридическими услугами

После обращения к юристам, клиент сталкивается с такими затратами как госпошлины, расходы на командировки, оплата услуг оценщиков, нотариусов, отправка почты. Мы сконструировали тарифы таким образом, чтобы можно было госпошлины до 6 тысяч рублей и услуги нотариусов оплачивать из своих денег.

Во первых, это экономит время клиента: ему не нужно разбираться в тонкостях КБК и назначений платежа при оплате госпошлин.

Во вторых, это позволяет сэкономить на самих юридических услугах, потому что если у клиента немного задач в течение месяца, то сумма пошлин входит в стоимость обслуживания.

В третьих, такая самостоятельность помогает быстро найти нужных нотариусов, экспертов или быстро оплатить пошлину, чтобы не тормозить судебный процесс, если дело срочное.

При наличии юриста в штате подобные расходы несет компания.

Пробный период и услуга «Старт»

Мы понимаем насколько сложно решиться работать с юристами удаленно, если у клиента не было похожих ситуаций в работе и нет представления что такое аутсорсинг. Для этого мы разработали пробный бесплатный период 7 дней в течение которого мы выполняем несложную работу для клиента, а он проверяет нашу компетенцию и оценивает насколько ему было бы удобно работать в таком формате.

Если у клиента есть конкретные задачи требующие срочной задачи, то мы предлагаем услугу «Старт» где по себестоимости выполняем задачу для клиента по которой он оценивает компетенцию и результат.

В офлайновой компании юриста нанимают на испытательный срок и если он не справляется увольняют, но при этом отработанные часы работодатель все равно оплачивает.

Доступность в выходные дни и вечернее время

Доступность штатного юриста определяется режимом его рабочего дня в организации.

С учетом того что в b2b сфере клиенты испытывают недостаток времени, приемлимым периодом связи для некоторых наших клиентов является вечернее время и выходные дни. Для этого мы либо переносим планерки с клиентами на вечернее время, либо выделяем одного дежурного юриста, который принимает звонки и выполняет задачи вечером и по выходным.

Минимум усилий для постановки задачи

Для того, чтобы поставить задачу штатному юристу потребуется собрать документы, написать служебную записку, физически дойти до сотрудника, поставить задачу и обозначить срок. Мы выстроили процесс работы с клиентами таким образом, что для того чтобы поставить задачу достаточно сбросить документ в вотсап. Клиенты с которыми мы давно работаем даже не пишут пояснения к задаче а скидывают исходные документы на проверку или подготовку. Такой процесс помогает сэкономить до 30 % рабочего времени клиента на общении с юристами.

Наш клиент: «Мне проще заплатить вам 20 тысяч за месяц и скидывать в вотсап договоры аренды на проверку чем содержать штатного юриста за 50 тысяч и ходить за ним».

Прозрачность контроля

В отличие от штатного юриста мы без дополнительных напоминаний и конкретного времени сообщаем обо всех изменениях статуса задач. Для этого мы ведем отдельную табличку в облаке или редактируем закрепленное сообщение в социальной сети. Так клиент понимает, что все его дела под контролем.

Для того чтобы проконтролировать штатного юриста нужно отдельно выделять время на планерку, составлять чек лист и беседовать по каждой задаче.

Отдельно в этой статье мы не будем упоминать про общие преимущества аутсорсинга, такие как экономия на рабочем месте, отпусках и больничных, непрерывность сопровождения поскольку они характерны для любого вида аутсорсинга и не являются сильной стороной только нашей компании.