Выход партнера из бизнеса: как предотвратить конфликт собственников и сохранить стоимость компании

Основные факторы распада партнёрства

1. Расхождение фактического вклада при неизменных долях

Доли, как правило, распределяются при создании компании, чаще всего поровну и без детального обсуждения. Со временем функции участников существенно расходятся: один сосредоточен на производстве, другой на продажах и развитии региональной сети, один из партнёров принимает на себя личное поручительство по кредитам, у другого меняются семейные обстоятельства.

Через несколько лет фактический вклад участников может различаться кратно, при этом каждый искренне считает свой вклад определяющим. Проблема заключается не в самом дисбалансе, а в отсутствии механизма его учёта: пересмотра долей, дифференцированного вознаграждения за операционную работу, документального признания дополнительного вклада.

2. Несовпадение инвестиционных горизонтов

Один участник ориентирован на регулярное получение дивидендов, поскольку у него есть личные финансовые обязательства и текущие потребности. Другой настаивает на реинвестировании: модернизации оборудования, выходе на новые рынки, росте капитализации к будущей продаже.

Обе позиции экономически обоснованы, и именно поэтому спор не разрешается аргументацией. Эффективное решение одно: заранее утверждённая дивидендная политика. Например, ежегодному распределению подлежит не менее 30% чистой прибыли, остальное направляется на развитие, параметры пересматриваются раз в год.

3. Снижение вовлечённости одного из участников

Именно такая ситуация была выявлена на производстве спецтехники. Один из партнёров утомлён не объёмом работы, а необходимостью постоянно согласовывать решения. Второй этого не замечает, поскольку показатели компании растут.

Риск в том, что участник, утративший мотивацию, редко заявляет об этом открыто. Его вовлечённость снижается постепенно, а партнёр воспринимает это как нежелание работать при сохранении права на половину прибыли. Вместо обсуждения начинается накопление взаимных претензий.

4. Отсутствие регламента выхода при росте стоимости компании

При стоимости компании в 10 млн руб. выход участника остаётся частным вопросом. При стоимости в 300 млн руб. это полноценная сделка, требующая структурирования, источника финансирования и налогового планирования. Если порядок определения цены, методика оценки, сроки расчётов и возможность рассрочки заранее не согласованы, выход становится практически невозможным.

В результате участник, желающий выйти, остаётся в компании вынужденно. Это наименее благоприятный сценарий: формально он сохраняет корпоративные права, фактически перестаёт быть партнёром.

5. Неформальные схемы ведения бизнеса

Наличные расчёты, закупки через аффилированных индивидуальных предпринимателей, оформление недвижимости на физических лиц, неофициальная заработная плата, логистика через компанию одного из участников — пока доверие сохраняется, всё это воспринимается лишь как операционное неудобство.

При утрате доверия такие схемы становятся средством давления: каждый участник обладает информацией, способной нанести ущерб и партнёру, и компании. Кроме того, они делают невозможной объективную оценку доли, поскольку значительная часть экономики бизнеса не отражена в учёте. Легализация операций, таким образом, это прежде всего условие цивилизованного раздела бизнеса, а не только налоговый вопрос.

6. Зависимость бизнеса от личных ресурсов собственников

Типичная для малого и среднего бизнеса конструкция: за одним участником закреплены производство, технологии, поставщики и ключевые специалисты, за другим — клиенты, дилерская сеть и личные отношения с закупщиками.

В такой модели компания не обладает самостоятельной ценностью и представляет собой лишь точку соединения двух персональных активов. При расхождении партнёров каждый забирает свою часть, и целостный бизнес перестаёт существовать. Именно поэтому собственникам производства спецтехники мы рекомендовали отложить вопрос о продаже до тех пор, пока бизнес не станет независимым от личного участия основателей.

7. Паритетное владение и взаимное право вето

Распределение долей 50/50 выглядит справедливым лишь до первого принципиального разногласия. После этого каждый участник фактически блокирует ключевые решения: смену генерального директора, одобрение крупных сделок, распределение прибыли, изменение устава.

Судебная практика долгое время не предлагала выхода из такого тупика. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151 исходило из того, что при равных долях и взаимных претензиях надлежащими способами защиты являются выход из общества или его ликвидация, а не исключение другого участника.

Подход изменился сравнительно недавно. В определении от 03.09.2024 № 305-ЭС23-30144 (дело № А40-265796/2022) Верховный суд РФ допустил исключение участника с долей 50% в ситуации затяжного конфликта, парализующего деятельность общества, при условии злоупотребления этим участником своими правами. По позиции суда, такая мера применима, когда иные способы урегулирования исчерпаны: переговоры не дали результата, и ни один из участников не решил выйти из общества.

Следует подчеркнуть: исключение участника — это не инструмент корпоративного управления, а крайняя мера на случай, когда управление компанией уже невозможно.

8. Вхождение в бизнес третьих лиц

Супруги при расторжении брака, наследники в случае смерти участника, кредиторы при обращении взыскания на долю, миноритарный инвестор, которому приходится выступать арбитром в споре основателей. Договорённости заключались между двумя партнёрами, а урегулировать разногласия может потребоваться с лицами, которых они не выбирали.