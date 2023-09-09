Борьба за ребенка. Как оставить ребенка с отцом после развода?

Более двух месяцев назад, завершилось сложнейшее судебное разбирательство по которому я смог убедить Рязанских судей в двух инстанциях, что мать ребёнка это не лучший вариант для нормального воспитания ребёнка!

Более двух месяцев назад, завершилось сложнейшее судебное разбирательство по которому я смог убедить Рязанских судей в двух инстанциях, что мать ребёнка это не лучший вариант для нормального воспитания ребёнка!

Так, согласно п. 3 ст. 65 СК при раздельном проживании родителей место жительства несовершеннолетних детей определяется соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения спор между родителями о месте жительства детей может быть разрешен судом по требованию любого из них.

В силу положений ст. ст. 57, 61 и 65 СК при разрешении спора между родителями об определении места жительства несовершеннолетних детей суд должен исходить из равенства прав и обязанностей отца и матери в отношении своих детей, а также из интересов несовершеннолетних и обязательно учитывать мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам.

В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 с учетом положений п. 3 ст. 65 СК разъяснено, какие обстоятельства необходимо учитывать при разрешении спора об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка.

К таким обстоятельствам относятся:

привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам;

возраст ребенка;

нравственные и иные личные качества родителей;

отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком;

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода деятельности, режима работы родителей, их материального и семейного положения, состояния здоровья родителей);

другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей.

При этом в постановлении Пленума особо подчеркнуто, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не может являться безусловным основаниемдля удовлетворения требования этого родителя об определении места жительства ребенка с ним.

Ребёнка оставили с отцом (моим клиентом) чему рад я, клиент, ребёнок и думаю судья с секретарём!

А матери в скором времени и вплоть до совершеннолетия придётся платить алименты!

РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ