Споры о воспитании детей: актуальные проблемы. Как определить порядок общения с детьми?

При отсутствии соглашения о том как, когда и сколько ребенка может видеться со своим вторым родителем разрешается в судебном порядке.

В бракоразводному процессе более всего страдает ребенок

При отсутствии соглашения о том как, когда и сколько ребенка может видеться со своим вторым родителем разрешается в судебном порядке. Порядок общения с ребенком регулируется Семейным кодексом Российской Федерации. В основном статьей 66 Семейного кодекса.

При большом количестве вопросов и разногласий, Верховным Судом РФ было принято Постановление Пленума от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», которое разъясняет вопросы разрешения споров связанных с определением порядка общения с детьми родителем проживающим отдельно.

Кроме того, Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011 утвержден «Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей» также даёт исчерпывающие ответы на множество вопросов.

Согласно ст 66 Семейного кодекса, осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка:

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения.

Определение порядка общения с ребенком по соглашению родителей

Родители должны договариваться между собой о порядке общения с ребенком родителя, проживающего отдельно. Родитель имеет право и обязан воспитывать ребенка, а ребенок имеет право общаться с родителем.

Право ребенка общаться с родителем предусмотрено п. 1 ст. 55 Семейного кодекса, где указано, что ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных государствах.

Таким образом, чтобы определить порядок общения с ребенком необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. Иск напреляется в суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика, госпошлина по таким делам не облагается.

Статьи 55 и 66 Семейного кодекса говорят, что суд при разрешении спора исходит из интереса ребенка и баланса интересов родителей.

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» при определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие.

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно проживающим родителем может нанести вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, не допускающего осуществление родительских прав в ущерб физическому и психическому здоровью детей и их нравственному развитию, вправе отказать этому родителю в удовлетворении иска об определении порядка его участия в воспитании ребенка, изложив мотивы принятого решения.

Обязанность доказывания целесообразность графика общения лежит на истце.

При разрешении спора, судья исходит из ряда факторов, а именно возраст ребенка. К примеру, если ребенок малолетний и уход со стороны матери необходим, то общения допускается только в присутствии матери и чаще всего на ее территории.

Состояние здоровья ребенка.

Суд будет исследовать вопрос о том, не препятствует ли состояние здоровья общению ребенка с другим родителем.

Наличие у истца условий для нормального воспитания и ухода. К примеру жилого помещения отвечающего нормам безопасности.

Также важным фактором является режим дня несовершеннолетнего. Если ребенок посещает образовательное учреждение, а родитель просит чтобы ребенок оставался у него ночевать в будние дни, то должны быть условия, чтобы ребенок мог посещать образовательное учреждение.

Запрашиваемое количество времени, в течение которого ребенок не общался с родителями. В данном случае имеет значение степень привязанности ребенка к родителю.

Если вы соответствуете всем вышеперечисленным условиям, то можете рассчитывать на определение порядка общения с ребенком по запрашиваемому в иске графику общения.