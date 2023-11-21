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Интернет и IT

Почему ChatGPT (или любой другой чат-бот) не работает так, как вам нужно

Бум искусственного интеллекта и чат-ботов разделил многих на два лагеря. Одни считают, что технореволюция уже наступила и скоро копирайтеры, дизайнеры и подобные им специалисты перестанут быть нужными. Другие обещают, что хайп вот-вот стихнет и всё будет как прежде. Где правда?
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Почему ChatGPT (или любой другой чат-бот) не работает так, как вам нужно

Как обычно, правда в золотой серединке. Чат-боты и вправду изменили представление об ИИ и дали большую надежду гикам. И пусть скилового копирайтера или дизайнера ИИ не сильно выручит, но для людей других профессий это находка. Особенно если рассматривать чат-бота как ассистента, помогающего с текстовыми задачами. Если уже пробовали, но не понравилось — вполне возможно, что вы дёргали не за те ручки.

Ожидания ChatGPT от вас 

Единственное, чем может оперировать чат-бот (не считая контекста и других тонкостей) у себя под капотом, это промпт — запрос, который вы ему отправляете. На рынке даже появилась отдельная профессия промпт-инженера — это человек, который кропотливо занимается калибровкой запросов.

Несмотря на очевидную важность промпта, многие пользователи на него забивают. После первой попытки они сдаются и заявляют, что инструмент безнадёжен. Мол, опять раздули чуть ли не революцию из ничего.

Чтобы подобрать подходящий запрос для чат-бота, не обязательно становиться промпт-инженером. Основное правило здесь — описывать задачу максимально подробно. Конечно, без фанатизма, потому что хороший ИИ учитывает буквально каждую деталь: одно лишнее слово в огромном запросе может кардинально изменить результат.

Итак, вместо банального «Напиши письмо с извинениями перед покупателем» для чат-бота стоит уточнить каждый шаг: начиная тем, кто именно пишет письмо, и заканчивая действиями после прочтения. В результате наш скупой запрос превратится во что-то вроде этого:

«Представь, что ты владелец магазина цветов. Напиши письмо до 1000 символов с извинениями из-за того, что магазин поздно доставил заказ клиенту. Уточни, что поработаешь над тем, чтобы такого больше не повторилось, а в конце предложи промокод со скидкой 10% на всё. Используй дружелюбный стиль, но без сленга и панибратства».

Подробности в промпте, которые ощутимо улучшат ответ

К сожалению, единого правила по составлению промпта нет, всё зависит от конкретного случая. Например, в тех же текстовых задачах свои универсальные детальки, из которых может состоять хороший запрос. В целом их можно переложить на околотематические специальности вроде маркетинга, аналитики и дизайна, но придётся немного поколдовать.

Собственно, сами детали:

Автор сообщения, его роль

Представь, что ты детский писатель...

Целевая аудитория

Получатели письма — постоянные клиенты интернет-магазина, которые давно ничего не заказывали...

Контекст, который важно учесть

Учитывай, что подборка рассчитана на тех, кто раньше никогда не играл настольные игры...

Примерная структура

Придерживайся такой структуры: 1) технические характеристики; 2) сравнение с конкурентами того же класса; 3) резюме о том, кому подойдёт модель…

Референсы

В качестве примера используй такой формат:...

Что точно должно быть, а чего — нет

Когда называешь блюда, обязательно перечисляй ингредиенты...

Объём и тип текста

Напиши пост в 2–3 абзаца...

Тональность

Используй дружелюбную тональность, как будто пишешь давнему знакомому. Избегай сленга и панибратства...

Стоп-фразы вроде канцелярита 

и штампов

Не используй слова «уважаемый», «заранее спасибо»...

Длина предложений (чтобы было проще читать)

Предложения должны состоять не более чем из 15 слов...

Итоговый формат

Дай совет в виде пошаговой инструкции...

Действие, которое должен выполнить читатель

После прочтения письма получатель должен открыть интернет-магазин и перейти в раздел...

Как видите, ничего сложного. Полезно относиться к чат-боту, как к талантливому стажёру-ассистенту. Если не объяснить поручение как следует, он постесняется уточнить детали и сделает всё по-своему. Но стоит только разжевать задачу и подсказать шаги — результат удивит.

Этот и похожие советы для редакторов, маркетологов и HR опубликованы на канале Плохое/хорошее. Эдакий тренажёр: никакой лирики и инфобиза, только куча примеров — подписывайтесь :)

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 9 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    интересно!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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