100+ бесплатных онлайн-инструментов для всех, кто работает с контентом: копирайтеров, дизайнеров, SMM-специалистов

Большая коллекция сервисов, которые помогут быстро подготовить качественный контент прямо в браузере.

Я работаю редактором, поэтому регулярно вычитываю тексты, придумываю идеи для иллюстраций и участвую в создании видео. В крупных проектах с этим помогают корректоры, дизайнеры и креативщики. Когда же работать приходится без них, здорово выручают онлайн-сервисы. Как оказалось, в интернете есть микросервис почти под любую рутинную задачу. Отдельный кайф в том, что работают такие инструменты прямо в браузере: никакой тебе установки и зоопарка ярлыков на рабочем столе.

В статье поделюсь онлайн-сервисами, которыми пользуюсь сам или о которых слышал от коллег и знакомых, — никакой массовки.

Ну и куда без блока корыстных целей: на каналеПлохое/хорошеерегулярно делюсь полезными инструментами и советами для редакторов, маркетологов и пиарщиков. Добро пожаловать!

Текст

Проверка правописания и читабельности:

Glvrd.ru — сервис подсветит стоп-слова (то, что можно удалить без потери смысла) и проверит текст на соответствие информационному стилю.

Turgenev.ashmanov.com — оценит стилистику (бесплатно) и переоптимизированность (за деньги) — показатель, который оценивает риск попадания под санкции поисковиков.

Orfogrammka.ru — проверит пунктуацию, грамматику и стилистику на основе машинного обучения. Бесплатно можно обработать ограниченный объём текста, но тарифы бюджетные.

Yandex.ru/dev/speller — найдёт орфографические ошибки в русском, украинском или английском тексте. Сервис можно подключить к приложению или сайту по API.

Languagetool.org — проверит грамматику, пунктуацию и стилистику текста до 10 000 символов. Поддерживает 30+ языков.

Artlebedev.ru/orfograf — подсветит базовые ошибки правописания, но варианты исправления не предложит. Проверяет отдельные тексты или целые веб-страницы.

Typograf.ru — поможет подготовить текст к публикации на сайте с точки зрения типографики: убрать двойные пробелы, заменить кавычки, проставить «правильные» тире.

Artlebedev.ru/typograf/ — аналогичный сервис по типографике с возможностью выбрать тип кавычек и настроить другие детали.

Словари и энциклопедии:

Gramota.ru — самый популярный справочник по правописанию. Можно задать свой вопрос о том, как правильно писать слова и предложения.

Sinonim.org — большой словарь синонимов и антонимов. Также есть поиск ответов на кроссворды и подбор ассоциаций.

Kartaslov.ru — толковый словарь и словарь синонимов. Показывает примеры использования слов и словосочетаний в контексте.

Antonymonline.ru — словарь антонимов с поиском и разбивкой по буквам.

Antonimov.net — ещё один простенький каталог антонимов с поиском.

Sklonili.ru — склонение слов по падежам и числам.

Skloneniya.ru — словарь склонений, который ещё и определет начальную форму слова.

Numeralonline.ru — склонение имён числительных: вводите число цифрами — получаете разные варианты склонений.

Summa-propisyu.ru — сервис выводит сумму прописью. Можно добавить приписку про НДС и валюту.

Sokr.ru — словарь сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов.

Slovesa.ru — простенький словарь ассоциаций.

Wordassociation.ru — словарь ассоциаций с группировкой по смыслу, значению и даже «психологическому восприятию».

Sociation.org/graph/ — сервис показывает ассоциации в виде цветной анимированной паутины. Красиво и полезно: так проще генерировать идеи.

Текстовые редакторы:

Google.ru/intl/ru/docs/about — один из самых популярных редакторов документов от Гугла. Поддерживает большинство «офисных» функций, есть история версий и режим совместной работы.

Docs.yandex.ru — чуть более скромный по функциональности, но вполне достойный аналог от Яндекса.

Writer.bighugelabs.com — редактор текста с простеньким интерфейсом и минимальным набором функций. Помогает писать, не отвлекаясь, под приятные звуки печатной машинки.

Telegra.ph — анонимная платформа для публикации постов. Написанные статьи можно открывать в режиме Instant View, не покидая приложения.

SEO:

Text.ru/antiplagiat — самый известный среди сеошников сервис по проверки уникальности текста. В бесплатной версии количество проверок ограничено.

Advego.com/antiplagiat— проверка на плагиат, дубликаты, некачественный рерайт, заимствования.

Content-watch.ru/text — аналогичный севрис. Будет полезен, когда на предыдущих двух большая очередь текстов.

Pr-cy.ru/unique — ещё одна альтернатива для антиплагиата. Можно указать конкретную поисковую систему, есть 5 бесплатных проверок для незарегистрированных.

Text.ru/seo — SEO-анализ текста: сервис проверяет на «воду», заспамленность и другие показатели, важные для поисковой оптимизации.

Advego.com/text/seo — чуть менее подробный SEO-анализ текста: покажет тошноту, водянистость, плотность ключевых слов.

Перевод и конвертация:

Translate.yandex.ru — переводчик от Яндекса. Поддерживает 100+ языков, среди которых есть даже эльфийский. Можно надиктовать текст для перевода и прослушать результат.

Translate.google.com — переводчик от Гугла, тоже поддерживает 100+ языков. Кроме текста для перевода можно указать URL страницы или загрузить картинку либо документ.

Translate.ru — переводчик от создателей некогда популярной программы PROMT. Поддерживает 20+ языков, есть телеграм-бот.

Img2txt.com — распознавание текста с картинки или pdf-файла. Поддерживает десятки языков, результат можно сохранить в формате txt, pdf, docx и odf.

Any2text.ru — расшифровка (транскрибация) аудио- и видеофайлов на 50+ языках. Бесплатно можно расшифровать первую запись длительностью 15 минут.

Teamlogs.ru — расшифровка с разделением на спикеров, настройкой доступов и суммаризацией текста. Длительность бесплатной первой расшифровки — 15 минут.

Realspeaker.net — ещё один сервис транскрибации, который бесплатно обрабатывает записи длительностью до 1,5 минуты. Поддерживает 30+ языков.

Translit.ru — транслитерация: перевод русских букв в латинские и наоборот.

Pr-cy.ru/translit — аналогичный сервис, который дополнительно поддерживает украинский и монгольский языки.

Artlebedev.ru/transcriptor — транскрипция иностранных слов. Помогает правильно озвучить места, имена и фамилии, названия предприятий. Поддерживает 10+ языков, среди которых африканский, турецкий, итальянский.

Artlebedev.ru/case — конвертация в верхний и нижний регистры отдельных слов и целых предложений.

Htmled.it — преобразование отформатированного текста в HTML-код.

Автоматизация рутины:

Pr-cy.ru/duplicates — сервис удалит строки-дубликаты.

Pr-cy.ru/difference — сравнит два текста или фрагмента кода и покажет различия.

Мультимедиа

Графические редакторы:

Canva.com (через VPN) — один из самых популярных сервисов, в котором даже далёкие от дизайна люди могут создавать симпатичные обложки, баннеры, инфографику.

Supa.ru — конструктор коротких видеороликов и другого контента для соцсетей. Можно создавать клипы с нуля или использовать тематические шаблоны.

Page.smmplanner.io/canvas — редактор контента для соцсетей: обложек, картинок, обоев. Сервис позиционирует себя как аналог Canva.

Picture.plus — похожий графический редактор, который позволяет создавать ещё и видеоклипы. На бесплатном тарифе ролики будут с логотипом сервиса.

Figma.com — более продвинутый графический редактор. В первую очередь его используют для проектирования сложных интерфейсов, но простенькие обложки и баннеры рисовать тоже удобно. Поддерживает совместную работу, есть море плагинов.

Photopea.com — фоторедактор, который называют упрощённой альтернативой Фотошопа. Поддерживает файлы разных форматов, среди них PSD, AI, PDF, FIG, SKETCH.

Pixlr.com/ru/express — ещё один упрощённый аналог Фотошопа. Есть каталог с шаблонами баннеров, обложек и другого контента для соцсетей и сайтов.

Обработка фото:

Erase.bg — удаление фона у изображений. Можно загрузить картинку с устройства или указать URL.

Retoucher.online — аналогичный сервис, в котором ещё и генерируется новый презентабельный фон — например, для размещения фотографий товаров на маркетплейсе.

Juxtapose.knightlab.com — создание одного изображения из двух в формате до/после. Можно сгенерировать статичную картинку или гифку с анимированным сравнением кадров.

Tinypng.com — сжатие картинки почти без потери качества. Сервис поможет сэкономить место на диске и ускорить загрузку сайта. На бесплатном тарифе доступна одновременная загрузка 20 изображений весом до 5 МБ каждое.

Convert.io/image-converter — массовая конвертация изображения из одного формата в другой. Сервис поддерживает 20+ форматов.

Поиск и генерация изображений:

Search.creativecommons.org — поиск по архивам с фотографиями, которые можно использовать, не нарушая авторские права.

Stockup.sitebuilderreport.com — аналогичный сервис с более скромной базой источников.

Unsplash.com — один из самых популярных фотостоков с качественными изображениями.

Flickr.com — фотосток с большой коллекцией фотографий и обязательной регистрацией.

Freepik.com — архив фото, векторных изображений, коротких видеороликов. Бесплатно можно скачивать 10 файлов в день.

Commons.wikimedia.org — своего рода файлообменник, в котором пользователи делятся фотографиями и картинками на любые темы. При использовании некоторых изображений нужно указывать автора.

Fusionbrain.ai — генерация картинок с помощью нейросети Kandinsky.

Beta.dreamstudio.ai — браузерная версия заморской нейросети от Stability AI. Бесплатно можно создавать ограниченное количество изображений.

Giphy.com — большая база с гифками. Есть поиск и разбивка по категориям, можно загрузить свои гифки.

Обработка видео:

Online-video-cutter.com/ru/video-editor — простенький видеоредактор с возможностью корректировать временную шкалу, поворачивать кадры на 90 градусов, изменять цвет фона.

Clideo.com/ru/video-editor — видеоредактор, с помощью которого можно добавлять в ролики аудио и текст, менять скорость воспроизведения, размещать «картинку в картинке».

Online-video-cutter.com — сервис обрежет видео по краям или вырежет фрагмент внутри. Поддерживает разные форматы, среди которых MP4, AVI, 3GP.

Clideo.com/ru/cut-video — аналогичный инструмент для обрезки видео с последующей конвертацией в AVI, MP4, VOB, MPG, MOV.

Online-video-cutter.com/ru/merge-videos — слияние двух видеороликов в один.

Clideo.com/ru/merge-video — склейка нескольких видео и изображений в один клип. Можно редактировать аудиодорожку.

Clideo.com/ru/compress-video — сжатие видео с минимальными потерями в качестве.

Clideo.com/ru/add-subtitles-to-video — наложение субтитров вручную или с помощью файла SRT.

Online-video-cutter.com/ru/screen-recorder — запись экрана прямо в браузере. Есть возможность редактировать записанное видео.

Поиск видеороликов:

Coverr.co — библиотека бесплатных видеороликов.

Videvo.net — коллекция стоковых видеозаписей и анимированных изображений.

Cutestockfootage.com — бесплатный видеоролики в HD-качестве.

Vidsplay.com — стоковые видеоролики с красивыми пейзажами и съёмками, сделанными с дронов.

Дизайн:

Getcover.ru — примерка макетов: вы загружаете скриншот, а сервис оборачивает его экранами разных устройств и браузеров.

Colorscheme.ru — цветовые круги, которые помогут подобрать сочетающиеся оттенки.

Emojio.ru — каталог эмодзи с поиском и разбивкой по категориям.

Flaticon.com — огромная база иконок со встроенным редактором. Есть группировка по категориям, событиям и стилю.

Wordmark.it — демонстрация шрифтов, которые установлены на вашем устройстве.

Fonts.google.com — каталог бесплатных шрифтов с поиском и фильтром: например, можно отобразить только шрифты, которые поддерживают кириллицу.

Конвертация:

Online-convert.com — универсальный конвертер файлов из одного формата в другой. Поддерживает аудио- и видеоролики, документы, изображения, электронные книги, архивы.

Cloudconvert.com — аналогичный сервис, который заявляет, что поддерживает 200+ форматов.

Video-converter.com — конвертер видеофайлов в MP4, MOV, 3GP и другие форматы. Можно настраивать разрешение финального клипа.

Микс инструментов:

123apps.com — большой набор микросервисов для работы с видео-, аудио- и PDF-файлами. Среди возможностей: обрезка, склейка, сжатие, конвертация, редактирование.

Clideo.com/ru/tools — инструменты для обработки видео: обрезка и склейка, конвертация, изменение размера и пропорций кадров, редактирование аудиодорожки.

Организация работы

Планировщики задач:

RememberTheMilk.com — поможет не забыть о задачах и сгруппировать их по приоритету, дате, тегам. Базовых функций вполне достаточно, но при желании можно расширить тариф и получить плюшки вроде совместной работы и составных задач.

Ticktick.com — лаконичный интерфейс и все возможности, которые должны быть у хорошего планировщика: приоритизация, напоминания, совместный доступ.

Todoist.com — помимо прочего, сервис поддерживает плагины. С ними можно серьёзно «тюнинговать» инструмент: например, сделать так, чтобы входящие письма автоматически превращались в задачи.

365done.ru — коллекция чек-листов и планеров для отслеживания дел и привычек. Есть возможность создать свой чек-лист в конструкторе.

Заметки:

Evernote.com — удобное хранилище заметок. Можно создавать страницы с разной структурой (лендинг, таблица, календарь) и форматированием.

Google.ru/keep — текстовые, голосовые и фотозаметки. Сервис поддерживает совместное редактирование: например, чтобы вести общий список покупок или дел.

Notion.so — заметки в формате документов, календарей, списков дел, баз данных, канбан-досок. Есть совместная работа и интеграция с внешними сервисами.

Speechpad.ru — по идее это голосовой блокнот, но по факту инструмент будет полезен для транскрибации. Поддерживает 10+ языков.

Концентрация:

Pomidorko.ru — таймер поможет фокусироваться по методу Pomodoro, когда работа над задачей разбивается на короткие промежутки времени.

Noisli.com — генератор фоновых шумов для работы и отдыха. Доступно больше 20 звуков, которые можно смешивать в разных пропорциях. Например, включите шум дождя с потрескиванием камина и представьте, что вы работаете в уютном кабинете, когда за окном непогода.

Документы

Шаблоны:

Allo.tochka.com/documents — коллекция с образцами документов для бизнеса (в том числе ИП): отчётность, наём, госзакупки.

Secrets.tinkoff.ru/documents — аналогичная база шаблонов для бухгалтерии, отдела кадров, ИП и ООО.

Обработка документов:

Pdf.io/ru/split — сервис разбивает PDF-файлы на несколько частей или страниц. Можно загрузить документ из устройства или перетащить из облака.

Pdf.io/ru/merge — объединяет несколько PDF-файлов в один.

Pdf.io/ru/compress/ — сжимает PDF, чтобы документ занимал меньше места на диске.

Pdf.io — полный набор инструментов для обработки PDF-файлов: преобразовать формат, установить защиту, изменить ориентацию страниц.

Convert.io/document-converter — массовая конвертация документов из одного формата в другой. Сервис поддерживает около 20 форматов.

Другое

Аналитика и сбор данных:

Wordstat.yandex.ru — статистика поисковых запросов к Яндексу. Пригодится, когда нужно придумать темы для контент-плана, проанализировать спрос, отследить сезонность продукта или услуги.

Tgstat.ru/analytics — подробная аналитика телеграм-канала: охваты, подписчики, упоминания, топ публикаций.

Onlinetestpad.com — сервис поможет создать тесты, опросы, кроссворды. Поддерживает 15+ типов вопросов, из минусов — на странице с тестом много рекламы.

Google.ru/intl/ru/forms/about — формы от Гугла с поддержкой совместной работы и выгрузки в удобном формате. Поможет организовать регистрацию на мероприятие, собрать обратную связь, провести опрос.

Forms.yandex.ru — аналогичный и не менее удобный сервис от Яндекса.

Визуализация:

App.diagrams.net — отрисовка блок-схем, диаграмм, инфографики.

Сoggle.it — создание и совместное редактирование так называемых интеллект-карт (или ментальных карт). Помогают упорядочить мысли, отследить связи, развить идею.

Onlinehtmleditor.net — сервис показывает, как будет выглядеть исходный HTML-код на сайте.

Razmerus.artlebedev.ru — инструмент от Студии Лебедева для визуализации всего, что сложно представить в голове: например, расстояния между объектами или их количества.

Всё остальное:

Typerun.top — простой клавиатурный тренажёр для обучения навыку слепой печати. Это когда вы печатаете быстро и не глядя на клавиши.

Klavogonki.ru — ещё один тренажёр, в котором можно не только научиться слепой печати, но и посоревноваться в скорости с другими пользователями.

Clck.ru — сокращатель ссылок от Яндекса.

Planetcalc.ru — большая коллекция калькуляторов. Например, на сервисе можно рассчитать количество дней и недель между датами, индекс массы тела, объём цилиндра.

Cloud.yandex.ru/services/speechkit — демоверсия синтеза речи от Yandex Cloud. Позволяет воспроизвести текст до 500 символов одним из 15+ голосов. Пригодится для вычитки текстов или озвучки коротких аудио- и видеороликов.

Fakedoit.com — имитация переписки в Telegram. Можно настроить имя собеседника, аватарку, уровень заряда, время и другие детали.

Fakewhats.com — имитация переписки в WhatsApp, возможности примерно такие же.

Статья будет дополняться: расскажите в комментариях о сервисах, которые вы используете в работе и учёбе.