Как за 1 минуту придумать название, логотип или слоган, даже если у вас не очень с фантазией

Может показаться, что для креативных идей нужно иметь бурную фантазию и нестандартно мыслить. Всё это, конечно, не будет лишним, но далеко не самое важное.

Обычно придумать нескучный креатив не получается из-за хаотичного подхода. Если вы просто сядете и попытаетесь накидать варианты названий, слоганов или баннеров, столкнётесь со страхом чистого листа: непонятно, с чего начать, потому что в голове либо слишком много мыслей, либо их нет совсем.

Решение — не надеяться на «шестое чувство», а использовать креативные методики. Они помогают генерировать идеи рациональным способом: вместо того, чтобы пытаться беспорядочно вывести что-то гениальное из ничего, вы будете идти по чёткому плану, перебирая варианты, пока не наткнётесь на что-то подходящее.

О разновидностях методик можно почитать в интернете, там же дают подробные инструкции. В этой статье остановимся на самой доступной из них — цепочке ассоциаций. Она настолько же эффективна, насколько проста:

Определите объект креатива: компания в целом, её отдельный продукт или услуга, какая-то ценность. Подумайте, с чем у вас ассоциируется объект. К полученному слову или ситуации подберите новую ассоциацию. Повторяйте шаг №3, пока не нащупаете подходящую идею.

В простоте вы наверняка убедились, а вот эффективность будем проверять на примерах, которые легко встретить в жизни.

Но сначала нативная, лаконичная и — уже совсем скоро перейдём к делу — ненавязчивая рекомендация: похожие советы вы найдёте на канале Плохое/хорошее. Это такой тренажёр насмотренности для всех, кто работает с текстом.

Как пользоваться цепочкой ассоциаций: примеры

Логотип и слоган. Представим, что опытный редактор решил наконец открыть своё агентство контент-маркетинга. Нужно придумать идею для логотипа и слогана — попробуем сделать это с помощью цепочки ассоциаций. Агентство ассоциируется с текстами; тексты — с разными блог-платформами; платформы — с местом, благодаря которому каждый может высказаться; такое место ассоциируется с рупором — его-то и можно использовать в логотипе. А в слоган заложим мысль о том, что агентство, как рупор, помогает брендам доносить смыслы до людей.

Идея для рекламы. Производитель солнцезащитного крема запускает рекламную кампанию перед сезоном отпусков. В интернете — море рекламы конкурентов про скидки, бесплатную доставку и натуральный состав. Попробуем выделиться с помощью цепочки ассоциаций: солнцезащитный крем ассоциируется с телом без сильного загара; тело без загара — с человеком, который в жару прячется в тени; тень в жару — с чем-то вроде тента или беседки. Производитель может изобразить на баннере, как посреди пляжа лежит огромный крем от загара (гипербола) и своей тенью защищает отдыхающих от солнца.

Что важно учитывать в методике