Изменения в алгоритмах поиска Яндекса и Google

В этой статье я представлю информацию о главных обновлениях алгоритмов Яндекса и Google, их воздействии на веб-сайты и различные сферы бизнеса, а также предоставлю советы по адаптации к этим изменениям и будущим шагам.

С начала 2022 года, поисковые системы провели множество изменений, которые существенно повлияли на стратегии продвижения в области SEO. Меня зовут Артём, и я являюсь экспертом в сфере SEO. В этой статье я представлю информацию о главных обновлениях алгоритмов Яндекса и Google, их воздействии на веб-сайты и различные сферы бизнеса, а также предоставлю советы по адаптации к этим изменениям и будущим шагам.

Изменения в Яндексе:

Обновление Y2 (ноябрь 2022): вспомним кратко. Обновление YATI, внедренное в 2020 году, включило в себя нейронные сети-трансформеры, способные предсказывать ответы пользователям. Это дало системе возможность понимать контекст запросов и обрабатывать естественный язык. Обновление Y1 (2021): это обновление значительно улучшило качество поисковых результатов и функциональность системы, подчеркивая важность уникального и качественного контента. Фильтр «Мимикрия» (август 2022): в августе 2022 года Яндекс внедрил фильтр, который выявляет сходство между веб-сайтами и препятствует использованию брендового трафика другими ресурсами. Это привело к снижению рейтингов подобных сайтов в поисковых результатах. Изменения в robots.txt (март 2023): теперь ограничения, установленные в файле robots.txt, не влияют на видимость страниц в поиске Яндекса. Рекомендуется использовать директиву «noindex» в HTML-коде страницы или настраивать соответствующий HTTP-заголовок, чтобы исключить страницы из поисковой выдачи. Быстрые ответы и чат-боты (сентябрь 2023): теперь пользователи могут получать оперативные и информативные ответы в результатах поиска благодаря тестированию быстрых ответов, созданных с помощью YandexGPT, и интеграции нейросетевых чат-ботов. Ранжирование товаров на Яндекс.Маркете (сентябрь 2023): алгоритм учитывает характеристики товаров и отзывы пользователей, что требует более детального заполнения информации о товарах для улучшения рейтинга интернет-магазинов. Рейтинг интернет-магазинов (июль 2023): обновление алгоритма учитывает оценки и отзывы пользователей, включая те, которые оставлены в Яндекс.Браузере и на публичных страницах. Обработка дублированного контента (август 2023): уникальный контент поднимается в рейтинге, в то время как одинаковый текст на разных региональных страницах ведет к потере позиций.

Обновления Google:

Google Fred (март 2017): это обновление направлено на повышение качества, уникальности и полезности контента. Google Bert (октябрь 2019): обновление улучшило понимание контекста запросов и обработку естественного языка. Алгоритм MUM (май 2022): позволяет искать информацию не только по тексту, но и по изображениям и отвечать на сложные вопросы пользователей. Масштабное обновление Core Update (сентябрь 2022, март и август 2023): внедрение параметра «опыт создателя контента» требует подтверждения экспертизы на различных платформах и уделяет внимание E-A-T факторам. Улучшение системы определения полезного контента (сентябрь 2023): фокус на уникальном контенте и первоисточниках. Функция Perspectives (июль 2023): отображение разных точек зрения на основе видеоматериалов и твитов в результатах поиска.

Эти обновления подчеркивают важность постоянной адаптации и следования актуальным рекомендациям для успешной оптимизации в поисковых системах.