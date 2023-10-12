Аванс по заработной плате: расчет, начисление, уплата

Аванс и расчет — привычные понятия для работников. Авансом называется гонорар, который сотрудник получает за начало отработанного месяца. Расскажем, как его рассчитывают с учетом изменений 2023 года.

Как рассчитать аванс

Принципы уплаты аванса указываются в трудовом договоре и Положении о зарплате в организации. Обычно аванс составляет 40-50% от общей суммы заработной платы за месяц.

Работодатели, как правило, рассчитывают аванс на основе отработанных сотрудником дней в первые 15 дней месяца, и такой способ расчета поддерживается Рострудом. Например, если сотрудник отработал 9 смен за первые 15 календарных дней месяца, работодатель оплатит эти дни при расчете аванса. Также есть альтернативный способ расчета, основанный на доле от оклада.

Минтруд в своем письме № 14-1/В-725 от 10.08.2017года рекомендует включать в аванс те составляющие заработной платы, которые рассчитываются исходя из отработанного времени, такие как оклад или ставка, надбавки совместителям. Однако премии, оплата за выработку и другие выплаты, которые зависят от результатов месячной работы, не включаются в расчет аванса и не должны влиять на его размер.

В какие даты уплачивать аванс

Обычно аванс работники получают в 20-х числах месяца. Дни выплаты дохода должны быть закреплены во внутренних документах организации. При выборе этих дней компании отталкиваются от норм ст. 136 ТК:

зарплату нужно выдавать два раза в месяц или чаще;

между выплатами аванса и расчета должно пройти не более 15 дней;

рассчитаться за отработанный месяц нужно не позднее 15 дней после его завершения.

Например, если у компании установлена дата расчета за месяц на 10 число следующего месяца, то аванс будет выплачиваться 25 числа, чтобы соблюсти правило о промежутке между выплатами не более 15 дней.

Важнособлюдать установленные сроки выплаты дохода: не только избегать задержек, но и стараться не выдавать деньги ранее оговоренных сроков. Например, если на предприятии установлена дата выплаты расчета — 5 число, и аванс будет выдан не 20, а 16-17 числа, то до следующей выплаты пройдет более 15 дней. Это уже нарушает Трудовой кодекс и может повлечь за собой ответственность для организации.

Кодекс административных правонарушений предусматривает штрафы за несвоевременную выплату аванса (пункты 6-7 статьи 5.27 КоАП). Штрафы для организаций могут составлять до 50 000 ₽, для бухгалтера и директора — до 20 000 ₽, а для предпринимателей — до 5 000 ₽.

Однако имеются исключения из этого правила. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то работодатель обязан перечислить деньги предварительно, накануне этого дня.