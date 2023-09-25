Правильная юридическая помощь не приведёт к подставе

В последнее время клиенты задают один и тот же вопрос: как работать так, чтобы налоговая не «подставила»? Для меня вопрос о «подставе» режет ухо))

Да какая подстава, ребята! У налоговой уже давно есть свои алгоритмы проверки, и всё это происходит без участия инспектора. База в электронном виде отслеживается, схематично рисуется дерево контрагентов. Сразу видно, какой контрагент сколько заплатил налогов и какой оборот по расчетному счету и по кассе.

В банке всё прозрачно: инспектор заказывает информацию из банка, и данные сверяются с цифрами, указанными в декларации, которую вы подаете. Дробление бизнеса сразу видно по всем вашим действиям. Оно вызывает риск, если сопровождается налоговой выгодой, тем более, если у вас одни и те же клиенты.

Вы принимаете деньги на разные организации, чтобы не слететь с УСН? Уточнение: с 2025 года лимит по УСН уменьшится в 2 раза. А принятие денег просто на свою карту без уплаты налогов — это вообще незаконное предпринимательство.

Поэтому следите за своими компаниями, получайте лицензии на образовательную деятельность, пока это не так сложно, и избегайте “подстав”.