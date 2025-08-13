Перед стартом: какую систему налогообложения выбрать

Когда Ольга решила открыть свой первый бизнес, она думала, что самое сложное — придумать название и найти клиентов. Но уже на этапе регистрации ИП ей сказали: «Сначала выберите систему налогообложения».

Она села с блокнотом и начала разбираться.

Сначала узнала про УСН.

— Если я буду просто оказывать услуги и у меня почти нет расходов, — подумала она, — подойдёт вариант «Доходы» 6%. Но если затраты будут большие, выгоднее «Доходы минус расходы» 15%.

Оказалось, на УСН можно работать до дохода 450 млн ₽ в год, а пока выручка не превысит 60 млн ₽ — НДС платить не придётся.

Потом взглянула на патент.

— Только для ИП, фиксированная сумма, зависит от города и вида деятельности, — записала Ольга. — Но доход не должен превысить 60 млн ₽, и сотрудников — не больше 15. Для небольшой кофейни или студии красоты это отлично.

ОСНО её сначала испугала.

— Тут и НДС, и сложный учёт, и налоги выше, — вздохнула она. — Но если буду работать с крупными компаниями или экспортом, всё равно придётся выбирать этот вариант.

И, наконец, она узнала про АУСН — автоматизированную упрощёнку. Минимум отчётности, налоговая сама всё считает и списывает. Подходит тем, у кого до 60 млн ₽ дохода и не больше пяти сотрудников.

Вечером Ольга подвела итог:

— Главное, не выбирать «наобум». Надо просчитать доходы и расходы, понять, нужен ли НДС партнёрам, и только потом принимать решение.

⚠️ Этот рассказ носит информационный характер. Перед регистрацией ИП или ООО обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выбрать оптимальный режим для вашей деятельности.



Если бы вы открывали ИП или ООО сегодня, что бы выбрали: УСН, патент или ОСНО?