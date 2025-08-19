Как ввести нового участника в ООО: два пути
Сегодня существует два основных варианта:
1. Купля-продажа доли у нотариуса
Самый распространённый способ. Доля одного участника передаётся другому лицу по договору купли-продажи.
Плюсы: простая и понятная процедура, быстрое внесение изменений в ЕГРЮЛ.
Минусы: обязательное нотариальное удостоверение сделки, расходы на нотариуса, а также необходимость письменного согласия супругов продавца и покупателя (если они состоят в браке).
2. Увеличение уставного капитала за счёт третьего лица
Другой вариант — привлечение нового участника через внесение дополнительных вкладов. В этом случае уставный капитал увеличивается, и за счёт взноса формируется новая доля.
Плюсы: возможность привлечь дополнительные ресурсы в компанию (финансовые или имущественные).
Минусы: процедура более длительная, требует проведения общего собрания и принятия новой редакции Устава (или листа изменений к Уставу).
Выбор механизма зависит от того, чего хочет достичь бизнес.
И вот тут всегда встаёт главный вопрос:
Вы хотите просто «добавить человека» или заодно привлечь новые ресурсы в бизнес?
