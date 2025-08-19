Как ввести нового участника в ООО: два пути

В практике компаний довольно часто возникает необходимость ввести нового участника в состав общества. Причины разные: расширение бизнеса, появление стратегического партнера или перераспределение ролей между действующими собственниками

Сегодня существует два основных варианта:

1. Купля-продажа доли у нотариуса

Самый распространённый способ. Доля одного участника передаётся другому лицу по договору купли-продажи.

Плюсы : простая и понятная процедура, быстрое внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Минусы: обязательное нотариальное удостоверение сделки, расходы на нотариуса, а также необходимость письменного согласия супругов продавца и покупателя (если они состоят в браке).

2. Увеличение уставного капитала за счёт третьего лица

Другой вариант — привлечение нового участника через внесение дополнительных вкладов. В этом случае уставный капитал увеличивается, и за счёт взноса формируется новая доля.

Плюсы : возможность привлечь дополнительные ресурсы в компанию (финансовые или имущественные).

Минусы: процедура более длительная, требует проведения общего собрания и принятия новой редакции Устава (или листа изменений к Уставу).

Выбор механизма зависит от того, чего хочет достичь бизнес.

И вот тут всегда встаёт главный вопрос:

Вы хотите просто «добавить человека» или заодно привлечь новые ресурсы в бизнес?