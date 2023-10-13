Прогрессивное налогообложение: мифы, реальность и последствия для экономики

Среди экономистов и обывателей довольно часто возникает идея о том, что экономические проблемы страны и её населения можно решить за счёт прогрессивной системы налогообложения.

Есть даже практические опыты в данном направлении. Например, в период с 1944 по 1964 годы в США действовали ставки подоходного налога до 94 %. максимальная ставка распространялась на годовой доход сначала свыше 200 000 долларов 400 000 долларов, что составляет порядка 4 000 000 долларов на современные деньги.

Нет данных, чтобы говорить о том, что данная ставка привела к сглаживанию экономического неравенства или к невероятному экономическому процветанию. Так что налоги пришлось снижать, даже несмотря на начавшуюся Войну во Вьетнаме.

Нет никаких оснований думать, что желаемые цели будут достигнуты и в этот раз, хотят бы потому, что тот самый 1%, владеющий 50% мировых богатств, подоходный налог не платят. Их состояния формируются не за счёт заработной платы.

Больше всего данный налог влияет на так называемый средний класс, то есть, на высококвалифицированных специалистов, работающих по найму.

Тем не менее несколько очевидных следствий подобных действий предсказать можно.

Во-первых, последует бегство капитала на более благоприятные налоговые территории, включая офшоры.

Во-вторых, вырастет количество уклонений от уплаты налогов.

В-третьих, неизбежно вырастут цены абсолютно на всё, поскольку данный налог обычно платит работодатель, а значит, налог включается в цену товара. То есть, вместо сглаживания экономического неравенства высока вероятность наблюдать обратный эффект.