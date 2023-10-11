45% россиян одобряют введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Полностью не согласны с новой шкалой НДФЛ только 9% участников опроса. Однако большинство хочет, чтобы люди с высокими заработками делали больше отчислений в бюджет.

Каждый восьмой человек проголосовал за введение нулевой ставки НДФЛ для доходов до 360 тыс. рублей в год. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Недавно мы писали, что в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ.

45% участников опроса согласились с предложением депутатов установить ставку НДФЛ 0% при доходе меньше или равном 360 тыс. рублей за налоговый период.

Больше всего же тех, кто поддерживает законопроект в целом, — среди россиян с зарплатой до 49 999 рублей в месяц, — говорится в исследовании

Те, кто зарабатывает больше 360 тысяч, но меньше 5 млн рублей будут платить налог по ставке 13%.

Если человек получает от 5 до 10 млн рублей, то он должен заплатить 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, которая превышает 5 млн рублей.

12% респондентов согласились только на введение нулевой ставки НДФЛ, а 17% проголосовали за повышенную ставку для доходов от 5 млн рублей в год.

Отвергли инициативу 9% опрошенных. Они считают, что все должны платить налоги при равных условиях.