Какие права имеет инспекция в уголовном налоговом деле. Судебная практика

Только в части иска. Так решил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

После налоговой проверки инспекция направила материалы следователю, который переквалифицировал изначальный состав с ч. 2 на ч. 1 ст. 199 УК, когда размер неуплаченных налогов стал менее 45 млн. руб. В суде по ходатайству обвиняемого дело прекращено за истечением срока давности, т.к. по ч. 1 ст. 199 УК он равен двум годам с момента, когда должны были быть уплачены налоги по последней из исследованных следствием деклараций.

Инспекция посчитала себя ущемленной, и в жалобе просила дело вернуть прокурору, предъявить более строгое обвинение по ч. 2 ст. 199 УК с суммой более 45 млн. руб. и рассмотреть дело по существу.

Против кассационной жалобы выступили как адвокат, так и прокурор.

Кассационный суд определил, что поскольку преступлением вред имуществу и деловой репутации ИФНС не причинен, решение о признании данного органа потерпевшим и, как следствие, наделение его правом обжалования судебных решений по вопросам, не связанным с разрешением гражданского иска, противоречит требованиям закона.

Кроме этого, при отмене ареста имущества права гражданского истца нельзя признать нарушенными, поскольку при прекращении производства по гражданскому иску, оставлении его без рассмотрения, уголовно-процессуальная мера принуждения в виде наложения ареста на имущество может быть заменена аналогичной гражданско-процессуальной мерой в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

Постановление Восьмого кассационного суда от 01.11.2023 № 77-4627/23