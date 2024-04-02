Как определить момент и размер криминальной неуплаты налога. Судебная практика

Обвинитель посчитал, что такие действия нужно квалифицировать как последующее добровольное возмещение ущерба. Эти суммы на размер неуплаченного не повлияли, и действия нужно квалифицировать по ч. 2 ст. 199 УК (до 5 лет лишения свободы со сроком давности в 6 лет), а не по ч. 1 этой статьи (до 2-х лет, срок давности 2 года).
Суды расценили иначе. Уточненные налоговые декларации и платежи по ним были до составления актов, поэтому уплаченные до этого суммы находились хоть и за пределами сроков уплаты, но связаны с размером неуплаченного налога и, соответственно, с квалификацией.
На этом основании уплаченные по уточненным декларациям налоги из состава исключены, действия переквалифицированы с ч. 2 ст. 199 УК на ч. 1 с прекращением дела в связи с истечением сроков давности.
Суды обоснованно положились на ст. 81 НК, регламентирующую вопросы освобождения налогоплательщика от налоговой ответственности в случаях представления уточненной налоговой декларации именно до момента обнаружения налоговым органом неполноты отражения сведений в налоговой декларации.
Эти обстоятельства и были определяющими. Обычно по сложившейся практике все, что платится после наступления срока уплаты налога, в уголовном деле квалифицируется как смягчающее обстоятельство и на выбор части статьи не влияет.
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от 22.11.2023 № 22-1072/23.
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