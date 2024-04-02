Как определить момент и размер криминальной неуплаты налога. Судебная практика

Спорный вопрос в суде был связан с тем, что уточненные налоговые декларации и платежи по ним были до составления актов проверок, но после наступивших сроков уплаты налогов.

Обвинитель посчитал, что такие действия нужно квалифицировать как последующее добровольное возмещение ущерба. Эти суммы на размер неуплаченного не повлияли, и действия нужно квалифицировать по ч. 2 ст. 199 УК (до 5 лет лишения свободы со сроком давности в 6 лет), а не по ч. 1 этой статьи (до 2-х лет, срок давности 2 года).

Суды расценили иначе. Уточненные налоговые декларации и платежи по ним были до составления актов, поэтому уплаченные до этого суммы находились хоть и за пределами сроков уплаты, но связаны с размером неуплаченного налога и, соответственно, с квалификацией.

На этом основании уплаченные по уточненным декларациям налоги из состава исключены, действия переквалифицированы с ч. 2 ст. 199 УК на ч. 1 с прекращением дела в связи с истечением сроков давности.

Суды обоснованно положились на ст. 81 НК, регламентирующую вопросы освобождения налогоплательщика от налоговой ответственности в случаях представления уточненной налоговой декларации именно до момента обнаружения налоговым органом неполноты отражения сведений в налоговой декларации.

Эти обстоятельства и были определяющими. Обычно по сложившейся практике все, что платится после наступления срока уплаты налога, в уголовном деле квалифицируется как смягчающее обстоятельство и на выбор части статьи не влияет.

Апелляционное постановление Рязанского областного суда от 22.11.2023 № 22-1072/23.