Как обжаловать решение налоговой проверки при привлечении к субсидиарной ответственности

Часто в делах о банкротстве наблюдается привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ), особенно бывших руководителей.

По обязательствам, возникшим из решений налогового органа по результатам налоговой проверки в отношении общества.

Еще не совсем давно оспорить такое решение бывший руководитель не мог. Сейчас судебная практика изменилась, но не устоялась. Встречаются довольно противоречивые решения, зависящие от усмотрения.

Какие варианты можно встретить?

1. Если решение самим обществом-налогоплательщиком не оспаривалось, то возможно последовательное обжалование, начиная с Управления ФНС, чтобы соблюсти досудебный порядок, и затем в суд (см. напр., решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2024 по делу № А40-221327/23).

Управление может отказать в рассмотрении по мотиву пропуска срока, а потом в суде возразить, мол не соблюден досудебный порядок. В этом случае, обратившись через личный кабинет налогоплательщика с апелляционной жалобой в УФНС и получив подтверждение о приеме, если в течение месяца ответа не будет, то напоминать о необходимости рассмотрения жалобы не надо.

Дело в том, что в соответствии с абз. 5 пункта 16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 21 «О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» «в том случае, когда гражданин, организация в установленные законодательством сроки по своему усмотрению обжаловали решение, действие (бездействие) в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу и в удовлетворении жалобы отказано или ответ на жалобу не получен в установленный срок, соответствующее решение, действие (бездействие) также могут быть оспорены в суде. В этом случае обращение с жалобой может являться основанием для восстановления срока (части 6, 7 статьи 219 КАС РФ, часть 4 статьи 198 АПК РФ)».

Если вы в суде, и оппонент просит оставить заявление без рассмотрения в связи с отказом управления восстановить пропущенный срок на обжалование, что будто бы свидетельствует о невыполнении досудебного порядка. Действительно, такая немалая практика есть, в том числе и Верховного Суда РФ.

В противовес можно попробовать следующие аргументы.

Как установлено Кассационным определением Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 18-КА20-12, само обращение в вышестоящий налоговый орган с жалобой на решение инспекции подтверждает факт соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования споров данного порядка вне зависимости от результата ее рассмотрения.

В данном случае позиция налогового органа не отвечает задачам правосудия (защите нарушенных прав и законных интересов заявителя апелляционной жалобы, обеспечению доступности правосудия в указанной сфере деятельности, справедливому судебному разбирательству спора в разумный срок). Заявитель апелляционной жалобы в Управление ФНС при таком развитии событий лишается установленной ст. 46 Конституции РФ и ст. 2 АПК РФ гарантии права на судебную защиту прав и законных интересов без рассмотрения дела по существу заявленных требований.

К такому выводу пришел Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 17.02.2021 № 15АП-1250/2021 по делу № А32-31965/2020. Эта позиция подтверждена постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 09.04.2021 № Ф08-3026/2021, который дополнительно указал, что «отказ в рассмотрении заявления по формальным основаниям, при исчерпании … иных возможностей обжаловать в вышестоящий налоговый орган решение инспекции и истечении всех установленных Налоговым кодексом сроков подачи такой жалобы, не только означает отказ в доступе к правосудию судебными органами, но и судебную волокиту, повлекшую утрату возможности защиты предполагаемого заявителем права. Положение частного лица не может быть ухудшено в связи с ошибками, допущенными государством. В противном случае на гражданина возлагается несоразмерное бремя ответственности, что нарушает принцип справедливого баланса интересов (…). Риск ошибки, допущенной властями, лежит на государстве и не может быть устранен за счет гражданина, на правах которого отражаются последствия такой ошибки (…)».

2. Обжалование определения арбитражного суда о включении требования налогового органа в реестр требований кредиторов.

Этот способ указан, среди прочих, в постановлениях Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 № 49 и от 30.10.2023 N 50-П. Это когда решение налогового органа о привлечении к налоговой ответственности, позднее учтенное арбитражным судом при включении требования в реестр требований кредиторов, самим налогоплательщиком-должником в порядке главы 24 АПК не обжаловалось.

Такое средство защиты законных интересов КДЛ по определению Верховного Суда РФ от 30.01.2023 N 310-ЭС19-28370 не может рассматриваться как достаточно эффективное.

3. Если вопрос о законности решения налоговой проверки по заявлению самого налогоплательщика проверяется судом вне дела о банкротстве, бывший руководитель вправе вступить в дело в качестве третьего лица. Эта рекомендация снова из постановления Конституционного Суда РФ от 30.10.2023 N 50-П.

Согласно определению Верховного Суда РФ от 30.01.2023 N 310-ЭС19-28370, участие контролирующего должника лица в деле об оспаривании решения налогового органа в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не лишает его права и на обжалование принятых по делу судебных актов.

4. Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 30.10.2023 N 50-ПВ случае, когда по делу уже вынесен судебный акт, которым спор разрешен по существу, но не рассмотрен в апелляционном или кассационном порядке, КДЛ вправе обжаловать решение суда в апелляционном и кассационном порядке применительно к статье 42 АПК РФ (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 2023 года N 303-ЭС22-22958 и от 25 августа 2023 года N 303-ЭС21-21101).

Арбитражный суд Московского округа постановлением 13.05.2024 по делу № А40-287995/2022 отказался присоединить к кассационному производству кассационную жалобу бывшего директора, рекомендовал последовательно обратиться в апелляционный суд и далее.

5. Пересмотр применительно к правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

По пункту 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в случае когда после рассмотрения апелляционной жалобы и принятия по результатам ее рассмотрения постановления суд апелляционной инстанции принял к своему производству апелляционную жалобу лица, участвующего в деле и подавшего жалобу в срок, установленный процессуальным законодательством, либо лица, не привлеченного к участию в деле, права и обязанности которого затронуты обжалуемым судебным актом (статья 42 АПК РФ), такую жалобу следует рассматривать применительно к правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Федеральным законом от 29.05.2024 № 107-ФЗ в статью 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» был введен пункт 12, установивший порядок пересмотра судебных актов по заявлению конкурсных кредиторов. Согласно пункту 12 статьи 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» если арбитражный управляющий и (или) кредиторы полагают, что права и законные интересы кредиторов нарушены судебным актом (включая постановление суда общей юрисдикции и судебный акт арбитражного суда, а также определение о принудительном исполнении решения третейского суда), на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование кредитора, указанные лица вправе обратиться в установленном процессуальным законодательством порядке с заявлением об отмене судебного акта по правилам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.

Надо иметь ввиду, что в данном случае право предоставлено буквально арбитражному управляющему и (или) кредиторам. КДЛ и субсидиарные ответчики в законе не указаны.

Но определением Арбитражного суда Московского округа от 13.08.2024 по делу № А40-287995/2022 о возвращении кассационной жалобы такой порядок обращения в суд первой инстанции рекомендован и лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности.

Устоится ли такое правило – посмотрим.

6. В рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности можно заявить об уменьшении размера субсидиарной ответственности, основанного на решении налогового органа. Только нельзя ставить под сомнение результаты налоговой проверки. Но можно мотивировать снижение размера причиненного ущерба (определение Верховного Суда РФ от 14.08.2023 № 301-ЭС22-27936 (1, 2) по делу № А29-8156/2017). Например, в рамках налогового спора сумму НДС расчетным путем определить нельзя, а применительно к причиненному ущербу, вероятно, допустимо.

Сроки для обжалования.

Из обстоятельств рассмотренного определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 07.06.2022 № 305-ЭС21-29550 по делу № А40-269141/2019 дела следует, что судебные акты о включении требований кредиторов в реестр должника на основании ст. 42 АПК РФ могут быть обжалованы в течение месяца с момента вынесения определения о возбуждении производства о привлечении к субсидиарной ответственности с ходатайством о восстановлении пропущенного срока. Эта позиция подтверждена в п. 6 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023.

В соответствии со ст. 312 АПК РФ заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами, участвующими в деле, в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта.