ЦОК Премиум 6000 20.03 (5) Мобильный
Алексей Стенькин
Обзор судебной практики

Если уголовное дело прекращается, арест на имущество снимается

Районный суд, прекращая дело по ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов за истечением срока давности, гражданский иск оставил на рассмотрение в гражданском порядке. Арест на имущество сохранил до рассмотрения гражданского иска.

Апелляционная инстанция уточнила - иск оставить без рассмотрения, за истцом сохранить право на предъявление иска, арест имущества отменить.

Представитель налогового органа это решение оспорил в кассацию. Что необычно, прокурор с решением суда согласился - истец не лишён права заявить требование о наложении ареста на имущество в порядке гражданского судопроизводства.

Кассационный суд указал, что утверждение в кассационной жалобе о необходимости сохранения ареста на имущество противоречит положениям закона. Прекращение уголовного дела не предполагает сохранение мер процессуального принуждения, принятых в рамках данного уголовного дела, поскольку уголовное судопроизводство по нему завершается.

Этот судебный акт несколько выпадает из тренда. В абсолютном большинстве суды находят всевозможные ухищрения. Напр., прекратив дело за истечением срока давности, Омский областной суд оставил имущество под арестом на 6 мес.

Определение Второго кассационного суда от 26.01.2025 № 77-268/25

Информации об авторе

Алексей Стенькин

Алексей Стенькин

адвокат

2 подписчика 13 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию