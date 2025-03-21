Если уголовное дело прекращается, арест на имущество снимается

Апелляционная инстанция уточнила - иск оставить без рассмотрения, за истцом сохранить право на предъявление иска, арест имущества отменить.
Представитель налогового органа это решение оспорил в кассацию. Что необычно, прокурор с решением суда согласился - истец не лишён права заявить требование о наложении ареста на имущество в порядке гражданского судопроизводства.
Кассационный суд указал, что утверждение в кассационной жалобе о необходимости сохранения ареста на имущество противоречит положениям закона. Прекращение уголовного дела не предполагает сохранение мер процессуального принуждения, принятых в рамках данного уголовного дела, поскольку уголовное судопроизводство по нему завершается.
Этот судебный акт несколько выпадает из тренда. В абсолютном большинстве суды находят всевозможные ухищрения. Напр., прекратив дело за истечением срока давности, Омский областной суд оставил имущество под арестом на 6 мес.
Определение Второго кассационного суда от 26.01.2025 № 77-268/25
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