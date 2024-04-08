Освобождение от НДС, налога на прибыль, пониженные страховые взносы... Мне продолжать? Как юрист Патрикеев «устроил» компанию в Сколково

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист сервиса дистанционного юридического сопровождения бизнеса «Патрикеев и Партнеры», расскажу, какие выгоды сулит статус резидента Сколково, и как получить аккредитацию.

Полноценная аккредитация в Сколково от А до Я

Во-первых, зачем вообще Сколково нужно вашей компании? Представьте, сколько возможностей открывается, когда вы можете сэкономить и вложить сэкономленные деньги в развитие своего дела.

Привилегии резидента Сколково, которые получил клиент:

не платит от НДС, налог на прибыль и имущество;

вместо 14% страховых взносов IT-компаний перечисляет 7,6%;

пользуется денежными грантами на защиту интеллектуальной собственности;

может возместить ввозную таможенную пошлину и НДС;

есть визовые и миграционные льготы для сотрудников.

Плюс, Сколково — это не только про деньги. Это шанс стать частью чего-то большего, где ваш бизнес может вырасти и зажечь звезду на инновационном небосклоне. В моем случае, несмотря на все плюшки, у владельца не было времени вникать и заниматься процедурой: он был погружен в непосредственную доработку продукта, найм и даже продажи.

К тому же резидентом не так-то просто стать: по опыту знаю, как много отказов из-за большого количества требований, прописанных в регламентах фонда.

Чем я помог?

Провел аудит финансовой и правовой документации;

собрал и подготовил документы;

самостоятельно заполнил заявки на аккредитацию;

доработал Устав общества и согласовал с юристами фонда;

подготовил отчетность — для продления статуса.

Как получить выгоды и стать резидентом?

1.Подготовьте документы и составьте заявку

На первый взгляд аккредитация выглядит просто и состоит из трех этапов: выбор кластера и заявка, оценка технологии и презентация профессионализма команды. В жизни в Сколково очень много отказов при том, не только из-за «сырой» технологии, а из-за большого количества правил и регламентов самого фонда.

В первую очередь я провел аудит финансов и правовой документации от Устава до договоров. Побеседовал с основателями и вместе мы определили, какой кластер больше всего подходит специфике компании. Кластеры — это специализированные подразделения фонда Сколково, всего их четыре. В случае клиента — «Кластер информационных технологий».

Если у вас нет юрлица на момент подачи заявки — не страшно, вы можете зарегистрировать компанию уже после экспертной оценки.

Я занимаюсь ИТ-аккредитацией и сопровождением стартапов почти 5 лет и за это время наработал бесценный опыт, который свел в алгоритм «Основные требования к участнику проекта». Это позволяет быстро и без проволочек «заводить» компании в Сколково.

Часть Рекомендации, которую я составил и следую для успешной аккредитации.

«Павла Патрикеева знаю давно, и поэтому обратился в его компанию. Павел объяснил все доступным для понимания языком — перевел юридические документы и термины в простую и понятную речь» Максим, основатель

Я собрал документы, подготовил заявку и отправил ее на рассмотрение. Ответ пришел на второй неделе — все было заполнено верно. Как правило, новички делают много ошибок в заявлениях и теряют уйму времени, окунаясь в это сами, а не работая с юристом.

Оценка комиссией

После прохождения этапа № 1 заявка автоматически направляется на детальное рассмотрение. Сотрудники Сколково анализируют поступившую заявку, особое внимание уделяя базовой технологии стартапа.

Я знал об этом, предусмотрел и дал задание техническим специалистам клиента составить краткое, но емкое обоснование и расписать преимущество технологии нашего заказчика.

Для чего? Так эксперты отреагируют на заявку быстрее и примут положительное решение. Так произошло и в этом случае: через две недели я получил протокол с положительным решением от Сколково. Оценка комиссией — одна из самых сложный ступеней, и если бы в заявке нашли недочеты, ее вернули вам, а вы и ваша команда еще раз теряли время, нервы и деньги.

Приведите в соответствие Устав или зарегистрируйте компанию

С заказчиком мы сотрудничали почти год — я уже помогал основателю официально регистрировать стартап и создавал юрлицо. По правилам мы должны были согласовать с Фондом форму коммерческой деятельности, а она описана в Уставе.

На этом шаге необходимо решение — создавать новое юридическое лицо под требования Сколково или использовать действующее. Заказчик не хотел создавать еще одну компанию, но чтобы получить статус Резидента, нам пришлось изменить Устав.

В этом деле важна формулировка предмета и видов деятельности «буква в букву», чтобы они соответствовали строгим правилам — малейшее отклонение и резидентом вы уже не станете.

Изменение Устава — юридически сложная процедура, которая требует соблюдения всех формальностей. Это единственный шаг, где я привлек владельца компании.

Если бы Максим делал это самостоятельно, сложно сказать сколько времени заняло бы у него изучение и следование правилам. Возможно, заявка так и не была составлена.

Новый Устав я отправил на предварительное согласование в Сколково. Зачем? Это лучше, чем по-новой менять уже официально подписанный Устав.

Уже через неделю я получил сообщение, что наш вариант приняли. Мы официально приняли новый Устав компании и направили заявку на статус участника Сколково с протоколом экспертов.

Результат

Через две недели на почту пришло заветное подтверждение статуса участника Сколково.

После внесения записи в реестр участников вы считаетесь участником проекта и можете использовать все преимущества статуса резидента

Всего за 2,5 месяца я подготовил документы для заявки, провел необходимые согласования и изменения внутренних документов для получения статуса резидента.

Клиент счастлив — компания уже полгода пользуется всеми сколковскими привилегиями: не платит НДС, налог на прибыль, снизила страховые взносы. Только оптимизация на налогах сохранила молодой фирме больше 2,2 миллионов рублей!

Есть нюанс

Это не первая аккредитация, которую я сопровождаю. Оценивая заявки тех, кто приходит за помощью, могу назвать больше 20 ошибок, которые чаще всего допускают соискатели. От неверно написанных фамилий команды и игнорирования шаблона сколковской анкеты до слабой проработки проекта.

Компании-соискатели не приводят исследования рынка, не продумывают коммерциализацию проекта и не заботятся о юридической защите интеллектуальных прав на свой продукт.

Каждая из этих ошибок влечет к отказу, повторению заявок и процедура затягивается на очень долгое время.

Все время, пока я занимался заявкой, основатель сфокусировался на развитии продукта. Единственный раз я потревожил руководство компании для изменения Устава, остальное время они получали отчеты о статусе в Телеграм.

Как добиться статуса резидента и получить льготы без нервотрепки?

Кстати, мало получить статус резидента — его необходимо подтверждать в самом Фонде и для налоговой. Я подготовлю годовой отчет, чтобы вы успешно прошли ежегодный аудит и сохранили бонусы для развития вашей компании.

Если бы Максим делал это самостоятельно, сложно сказать сколько времени заняло бы у него изучение и следование правилам. Возможно, заявка так и не была составлена.

Моя задача — взять на себя заботы, чтобы вы не тратили нервы на заполнение бумаг, были сфокусированы на своем бизнесе и не теряли прибыль.

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