Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Сегодня будет реальная история о том, как я вернул компанию владельцу после махинаций гендиректора за его спиной.

Привет, это налоговый юрист и CEO «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев. Читайте до конца, если хотите быть уверенными, что ваш наемный директор не присвоит ваш бизнес, не разорит вас и не сольет клиентов конкурентам.

Хотела лишить фирму и офиса, и работников

«Ты поступил с нами плохо. Не пытайся меня переубедить и задержать: будет только хуже»

Это краткое содержание электронного письма, которое в один прекрасный день получил владелец бизнеса от генерального директора своей компаний. Та утверждала, что учредитель якобы не исполняет данные обязательства: платит управляющему мало, принуждает заключать непонятные контракты и в целом ведёт себя некрасиво. Поэтому она увольняется из компании, забирает принадлежащее ей и оставляет то, что принадлежит владельцу. Найти толкового управленца бизнеса непросто. Но в данном случае проблема была совсем не в увольнении!



Перед тем, как положить заявление на стол, гендиректор:

Увела клиентскую базу и передала её конкуренту.

Начала распространять ложную информацию среди сотрудников и призвала их уйти и сменить место работы на более выгодное.

Практически лишила компанию юридического адреса, написав письмо о расторжении договора аренды с владельцем бизнес-центра, где располагался офис.

Со мной такого точно не случится

Должность гендиректора может занять только серьезный и проверенный человек - подумаете вы. Кажется, что эта история из ряда вон выходящая и такое вряд ли случится с вами. Но на самом деле и в данной истории все было «как у всех».

Собственник компании (консалтинговые услугами на аутсорсе) жил в другом городе и управлял делами через наемного генерального директора.

В офис владелец лично никогда не наведывался, а с командой был знаком дистанционно.

Кроме гендиректора доверенного лица в компании не было.

Время от времени между реальным владельцем и управляющим возникали противоречия: гендиректор заявляла, что ей надо платить больше или не соглашалась с закупкой услуг…



Все эти нестыковки считались рабочими моментами, решались неформально, без привлечения юристов, просто «заметая споры под ковер».

В целом бизнес уже два года спокойно работал и приносил доход. Вроде бы все шло хорошо. Но оказалось, что генеральный директор уже долгое время общалась с конкурентами и в итоге решила перейти на сторону, где «трава зеленее», и забрать с собой клиентов.

Почему так произошло?

У владельца не было прямой возможности воздействовать на людей, принимающих решения, он не имел оперативного контроля над бизнесом в другом городе и получал отчетность через генерального директора. К тому же договоренности были закреплены «на коленке» или понятийно. В комплексе это и привело к утере контроля.

И вот у владельца на руках электронное письмо с угрозами и информация, что клиенты получили от конкурентов письма с предложением перейти на обслуживание к ним. Вдобавок к этому:

Нет доступа к офису.

Нет информации из первых рук от сотрудников фирмы в другом городе, что происходит сейчас.

Нет связи с генеральным директором, у которой есть доступ к счетам и активам компании.

Так в один момент «отжимают бизнес» — не государство, не жена или наследники, а собственный гендир.

Какая еще опасность может быть, если наемный управленец вышел из под контроля?

Недобросовестный управляющий может полностью парализовать деятельность бизнеса и увести активы.

Вот пример из судебной практики: директор производственной компании перевел права на товарный знак, имущество и персонал в аффилированную фирму. Собственники несколько лет безуспешно пытались взыскать более 39 миллионов рублей.

А вот еще один пример. Суд обязал недобросовестного директора вернуть более 4,4 млн рублей, который тот пустил на личные цели. Благодаря контролю за финансовой отчетности учредителям удалось доказать, что генеральный директор перевел из компании на свой счет почти 7,5 миллионов рублей.

Как видите, при должном ведении бухгалтерии можно доказать неправомерность действий наемного управляющего и компенсировать убыток.

А что с нашей ситуацией?

Можно сказать, что нашего владельца спасло то, что он сразу же связался со мной.

Мы провели экстренное совещание и благодаря инструментам гражданско-правовой и уголовной ответственности выстроили алгоритм, как легальными способами разрешить ситуацию. Говоря простым языком, мы продумали, как обезопасить владельца, сохранить бизнес и минимизировать текущий ущерб и другие негативные последствия.

Итог: бизнес спасен

Мы оперативно расторгли трудовой договор с бывшим руководителем и на его место назначили нового. Благодаря этому бывший директор не успел нанести вреда (а ведь он имел доступ к активам фирмы и мог внести запись в государственный реестр (ЕГРЮЛ) о недействительности общества, начать распродавать имущество или назаключать контрактов).

Подготовили и в течение суток разослали письма клиентам и сотрудникам. Клиентов успокоили и опровергли предыдущие сообщения, а сотрудникам объяснили ситуацию, опровергли клевету и нацелили их на дальнейшую работу.

В то же время удалось не привлечь лишнего внимания и сохранить репутацию компании.

Результат после нашей совместной работы:

Старый директор на мирное соглашение не согласился, уголовное дело против него идёт до сих пор.

Директора успешно сменили на лояльного.

Сохранили прежний офис компании. Менеджер бизнес-центра с радостью аннулировал уведомление о расторжении аренды, потому что сам был удивлен неожиданному письму от старого руководителя и не торопился выселять арендаторов.

Конкурентов приструнили: рассылку они прекратили в тот же день.

Часть сотрудников вернули.

Почти всем клиентам удалось объяснить ситуацию и удержать.

Большую часть средств и активов компании сохранили.

В этом кейсе все сложилось благополучно, владелец остался с бизнесом и хорошей репутацией. Неизвестно, какой был бы итог, если бы не отреагировали вовремя.

Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev