₽ Заказать рекламу
Павел Патрикеев
Оптимизация налогообложения

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Сегодня будет реальная история о том, как я вернул компанию владельцу после махинаций гендиректора за его спиной.
Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Привет, это налоговый юрист и CEO «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев. Читайте до конца, если хотите быть уверенными, что ваш наемный директор не присвоит ваш бизнес, не разорит вас и не сольет клиентов конкурентам.

Хотела лишить фирму и офиса, и работников

«Ты поступил с нами плохо. Не пытайся меня переубедить и задержать: будет только хуже»

Это краткое содержание электронного письма, которое в один прекрасный день получил владелец бизнеса от генерального директора своей компаний. Та утверждала, что учредитель якобы не исполняет данные обязательства: платит управляющему мало, принуждает заключать непонятные контракты и в целом ведёт себя некрасиво. Поэтому она увольняется из компании, забирает принадлежащее ей и оставляет то, что принадлежит владельцу. Найти толкового управленца бизнеса непросто. Но в данном случае проблема была совсем не в увольнении!

Перед тем, как положить заявление на стол, гендиректор: 

  • Увела клиентскую базу и передала её конкуренту.

  • Начала распространять ложную информацию среди сотрудников и призвала их уйти и сменить место работы на более выгодное.

  • Практически лишила компанию юридического адреса, написав письмо о расторжении договора аренды с владельцем бизнес-центра, где располагался офис.

Со мной такого точно не случится

Должность гендиректора может занять только серьезный и проверенный человек - подумаете вы. Кажется, что эта история из ряда вон выходящая и такое вряд ли случится с вами. Но на самом деле и в данной истории все было «как у всех». 

  • Собственник компании (консалтинговые услугами на аутсорсе) жил в другом городе и управлял делами через наемного генерального директора. 

  • В офис владелец лично никогда не наведывался, а с командой был знаком дистанционно.

  • Кроме гендиректора доверенного лица в компании не было.

  • Время от времени между реальным владельцем и управляющим возникали противоречия: гендиректор заявляла, что ей надо платить больше или не соглашалась с закупкой услуг…

    Все эти нестыковки считались рабочими моментами, решались неформально, без привлечения юристов, просто «заметая споры под ковер».

В целом бизнес уже два года спокойно работал и приносил доход. Вроде бы все шло хорошо. Но оказалось, что генеральный директор уже долгое время общалась с конкурентами и в итоге решила перейти на сторону, где «трава зеленее», и забрать с собой клиентов.  

Почему так произошло?

У владельца не было прямой возможности воздействовать на людей, принимающих решения, он не имел оперативного контроля над бизнесом в другом городе и получал отчетность через генерального директора. К тому же договоренности были закреплены «на коленке» или понятийно. В комплексе это и привело к утере контроля.

И вот у владельца на руках электронное письмо с угрозами и информация, что клиенты получили от конкурентов письма с предложением перейти на обслуживание к ним. Вдобавок к этому:

  • Нет доступа к офису.

  • Нет информации из первых рук от сотрудников фирмы в другом городе, что происходит сейчас.

  • Нет связи с генеральным директором, у которой есть доступ к счетам и активам компании.

Так в один момент «отжимают бизнес» — не государство, не жена или наследники, а собственный гендир. 

Какая еще опасность может быть, если наемный управленец вышел из под контроля? 

Недобросовестный управляющий может полностью парализовать деятельность бизнеса и увести активы.

Вот пример из судебной практики: директор производственной компании перевел права на товарный знак, имущество и персонал в аффилированную фирму. Собственники несколько лет безуспешно пытались взыскать более 39 миллионов рублей.

А вот еще один пример. Суд обязал недобросовестного директора вернуть более 4,4 млн рублей, который тот пустил на личные цели. Благодаря контролю за финансовой отчетности учредителям удалось доказать, что генеральный директор перевел из компании на свой счет почти 7,5 миллионов рублей.

Как видите, при должном ведении бухгалтерии можно доказать неправомерность действий наемного управляющего и компенсировать убыток.

А что с нашей ситуацией?

Можно сказать, что нашего владельца спасло то, что он сразу же связался со мной. 

Мы провели экстренное совещание и благодаря инструментам гражданско-правовой и уголовной ответственности выстроили алгоритм, как легальными способами разрешить ситуацию. Говоря простым языком, мы продумали, как обезопасить владельца, сохранить бизнес и минимизировать текущий ущерб и другие негативные последствия.

Итог: бизнес спасен 

  • Мы оперативно расторгли трудовой договор с бывшим руководителем и на его место назначили нового. Благодаря этому бывший директор не успел нанести вреда (а ведь он имел доступ к активам фирмы и мог внести запись в государственный реестр (ЕГРЮЛ) о недействительности общества, начать распродавать имущество или назаключать контрактов). 

  • Подготовили и в течение суток разослали письма клиентам и сотрудникам. Клиентов успокоили и опровергли предыдущие сообщения, а сотрудникам объяснили ситуацию, опровергли клевету и нацелили их на дальнейшую работу.

  • В то же время удалось не привлечь лишнего внимания и сохранить репутацию компании.

Результат после нашей совместной работы:

  • Старый директор на мирное соглашение не согласился, уголовное дело против него идёт до сих пор.

  • Директора успешно сменили на лояльного.

  • Сохранили прежний офис компании. Менеджер бизнес-центра с радостью аннулировал уведомление о расторжении аренды, потому что сам был удивлен неожиданному письму от старого руководителя и не торопился выселять арендаторов. 

  • Конкурентов приструнили: рассылку они прекратили в тот же день.

  • Часть сотрудников вернули.

  • Почти всем клиентам удалось объяснить ситуацию и удержать.

  • Большую часть средств и активов компании сохранили.

В этом кейсе все сложилось благополучно, владелец остался с бизнесом и хорошей репутацией. Неизвестно, какой был бы итог, если бы не отреагировали вовремя.

Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: TikTok возвращается в Россию, CDEK доставляет автомобили, а IT-компании не договорились о создании российской операционки

Подготовили обзор главных событий дня — 3 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Законопроекты

Депутат предлагает официально продавать красивые госномера для автомобилей

Если власти начнут продавать автомобильные номера, то за первый год федеральный бюджет пополнится на 35 млрд рублей.

IT-компании

IT-компаниям нужно до 1 июня подтвердить аккредитацию

С 8 мая до 1 июня 2024 года IT-компании должны подтвердить госаккредитацию, указать долю доходов от профильной деятельности, а также внести сведения о продаже программ, включенных в реестр отечественного ПО.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кредитование

Что нужно проверить компании перед тем, как обратиться за кредитом

Чаще всего кредиторы не предоставляют финансирование должникам из реестра ФССП, банкротам и тем, у кого плохая кредитная история.

Нематериальные активы

Бизнесу помогут оценить стоимость компании на рынке

Роспатент может создать универсальную методику оценки интеллектуальной собственности, в том числе НМА.

Декларация по налогу на прибыль

❗ В декларации по прибыли можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях. Иначе ИФНС не имела возможности провести камералку, говорит юрист

Чтобы в строке 110 листа 02 декларации по налогу на прибыль отразить убыток прошлых лет, уменьшающий налоговую базу, одной только первички недостаточно. Нужно, чтобы в декларациях прошлых лет этот убыток был отражен.

9

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Отпускные

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился

Не всегда разумно идти навстречу пожеланиям трудящихся – предоставлять им отпуска авансом вне графика за еще не отработанный период. Но если такая ситуация произошла, как быть работодателю, можно ли удержать переплату?

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился
Антон Свирякин
Санкции 2022-2024

Как исключить «недружественного» участника (акционера) из российской компании в 2024 году

Можно ли исключить недружественного участника (акционера) из российской компании без его согласия? Какие требования предъявляются к участникам (акционерам) российских компаний для обращения в суд с соответствующим заявлением и как это работает на практике? Каковы последствия исключения недружественного участника (акционера) из российской компании?

Компенсация за неиспользованный отпуск

Отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для компенсации за неиспользованный отпуск: разъяснение с примером

Можно уволиться по собственному желанию, уйдя в отпуск с последующем увольнением. Этот последний отпуск в стаж, дающий право на отпуск, не включается. За его дни компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО) не начисляют.

Кадры

В сфере туризма начался «тотальный кадровый голод»

Сейчас квалифицированных специалистов по туризму готовит только одна тревел-школа, которую запустили в 2024 году.

Воинский учет

Ведение воинского учета в организации в 2024 году

Все компании обязаны вести воинский учет. За нарушения в этой области предусмотрены административные штрафы. В нашей статье расскажем, какие документы следует разработать, какие сведения и в какие сроки необходимо предоставлять в военкоматы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

Почему опасно подавать уточненку по ЕНП-уведомлению. 📑 «Ночной бухгалтер» № 1676

Уточненное уведомление задваивает начисление. Красивые номера для авто хотят продавать официально. Куда вы тратите деньги, желает знать Росстат. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

1 273
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Защита персональных данных

Бухгалтера могут уволить за разглашение информации о зарплате своих коллег

Кто в компании обрабатывает персональные данные сотрудников, тот и несет ответственность за их разглашение.

УК РФ

📄 За три года стало на 43% больше дел о подделке документов. Тех, которые чаще всего предъявляют, поясняет адвокат

Самым популярным фейковым документом стали водительские удостоверения, на втором месте — паспорта РФ, а на третьем справки для получения субсидий и грантов.

Личные финансы

Росстат будет по-новому следить за расходами россиян

На портале госзакупок появился контракт от Росстата на выполнение научно-исследовательской работы, которая изменит методику исследований финансового положения жителей страны.

Общество

Роскачество будет развивать автотуризм в России: как именно

Центр компетенций в сфере туризма Роскачества планирует повысить качество оказываемых услуг в сфере автомобильного туризма в России.

2
Пользователи интернета

У TikTok может появиться представительство в России

Приложение с короткими видео TikTok может полностью и официально вернуться в РФ и соблюдать законодательство.

1
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее

Довольно частый вопрос новичков в ГОЗ — какие условия стоит прописать в контракте, заключенном в целях ГОЗ? Что важно учитывать?

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Павел Патрикеев
Оптимизация налогообложения

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Сегодня будет реальная история о том, как я вернул компанию владельцу после махинаций гендиректора за его спиной.

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Интересные материалы

Наталия Лукина
Больничные

Больничный совпал с отработанным днем, с какого дня назначать пособие. Судебная практика

Интересное дело. Сотрудник после окончания рабочего дня почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику. Ему выдали больничный. А дальше началась путаница.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
8