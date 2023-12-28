Ипотека для пенсионеров. Может ли пенсионер получить кредит?

Какие условия по ипотеке предоставляют банки пенсионерам. Какие документы запрашивают. До какого возраста можно оформить ипотеку и как увеличить шансы на одобрение ипотечного кредита. Ответы на эти и другие вопросы в нашей статье.

Пенсионеры могут получить ипотеку, банки в этом вопросе не ставят каких-то особых ограничений. В нашей статье «как оформить ипотеку» мы рассказали про этапы получения ипотечного кредита. Данный процесс для пенсионеров не отличается, но могут быть свои нюансы, о которых мы поговорим подробнее.

Какую недвижимость может приобрести пенсионер в ипотеку

Банки не запрещают покупать пенсионерам какую-либо недвижимость. Купить можно все, на что тот или иной банк выдает ипотечные кредиты. Это может быть:

Квартира или апартаменты на вторичном рынке Квартира или апартаменты в новостройке. Загородная недвижимость (дома и участки). Кредит наличными под залог имеющегося жилья. Рефинансирование действующего ипотечного кредита.

Также, если говорить о квартирах в новостройках, то пенсионеры, как и все, могут приобрести недвижимости по льготным государственным программам, если выбранный объект недвижимости соответствует требованиям таковых программ.

Если у банков не возникает вопросов к объекту недвижимости, то они могут возникнуть в отношении самого потенциального заемщика. И тут есть несколько ключевых вопросов, на которые надо ответить, чтобы оценить шансы на получение ипотеки пенсионером.

🔸 1) Источники дохода пенсионера

Есть ряд банков, которые учитывают пенсию как единственный доход (всего около 6-7 в РФ). То есть, для этих банков необязательно наличие занятости, но главное, чтобы пенсии хватало на обеспечение кредита. Большинство банков могут учитывать пенсии только как дополнительный доход, а значит требуется еще занятость с зарплатой, желательно официальная занятость. Во многих банках клиенты в качестве дополнительного дохода могут учитывать доходы от сдачи имущества в аренду. Соответственно, если у пенсионера нет работы, но есть дополнительный доход в виде сдачи имущества в аренду, то это увеличивает шансы на получение ипотеки

🔸 2) Подтверждение дохода

В ряде банков действуют программы «по паспорту» или «по двум документам», когда можно подать заявку на ипотеку не предоставляя документы с работы, если она есть. Подробнее о таких программах можно прочитать в нашей статье.

Но в том случае, если заемщиком является пенсионер, то надо понимать, что шансов на положительное решение по таким заявкам практически нет. То есть, банки крайне редко рассматривают пенсионеров с неофициальным доходом. Так что если указывать в анкете место работы, то очень желательно предоставить справку о доходах и трудовую книжку. Если есть официальное трудоустройство, то данные документы можно оформить на портале Госуслуги.

🔸 3) Соотношение дохода и ежемесячного платежа по ипотеке

В большинстве банков предельным соотношением ежемесячного платежа к доходу является коэффициент 50-60%. То есть, платеж не может превышать 50-60% от доходов.

К примеру, если ежемесячный платеж составляет 30 тыс., то необходимо для банка показать доход не менее 50-60 тыс. руб.

При этом есть банки, у которых верхняя планка еще ниже и там платеж не может превышать 40-50% от месячного дохода.

Учитывая данное правило можно примерно посчитать какой необходим ежемесячный доход исходя из размеров ежемесячного платежа.

Расчет платежей можно сделать на любом ипотечном калькуляторе в интернете.

🔸 4) Возврат потенциального заемщика

Во всех банках есть ограничения по максимальному возрасту клиентов, но предел может отличаться.

В основном встречаются банки, которые кредитуют клиентов до 65, 70 или 75 лет на момент окончания кредита. Есть пара банков, которые при определенных условиях, кредитуют до 80-85 лет, но это больше исключение, чем норма.

То есть, если клиенту сейчас уже, к примеру, 60 полных лет, и он выбирает банк, в котором предельный возраст 70 лет, то максимальный срок кредита составит 9 лет, а если выбрать банк, которые кредитуют до 75, то срок кредита можно увеличить до 14 лет.

Надо понимать ключевой момент — чем больше срок, тем меньше платеж. Соответственно логичнее выбирать банки, в которых предельный возраст выше, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

🔸 5) Привлечь солидарного созаемщика

Во всех банках можно привлекать созаемщиков.

Здесь отметим основную причину добавления созаемщиков в заявку. Она заключается в том, чтобы учитывать их доход, а значит пройти в банке на необходимую сумму кредита.

Созаемщиками могут быть не только родственники, но и друзья, коллеги, знакомые.

Ипотечное страхование

Если клиент молодой, то он может отказаться от страхования жизни, а банк в свою очередь просто поднимет процентную ставку по ипотеке в соответствии со своими тарифами.

При этом, если заявку на ипотеку направляет пенсионер, то банки могут выставить требование к наличию страхования как обязательное, и если клиент откажется от страховки, то банк может отказать в выдаче ипотеки.

🟢 Спасибо за внимание! Ваши лайки, комментарии, замечания очень важны! Заранее спасибо!