Виктор
Мошенничество

Росреестр берет уроки у мошенников

Читал я тут различные юридические сайты и наткнулся на новость, что Росреестр повышает госпошлины на выписки из ЕГРН. Повышает и повышает, ничего неординарного... казалось бы.

Но почитаем одну из причин повышения цен.

Кроме того, совместно с Роскомнадзором и прокуратурой было заблокировано порядка 500 сайтов-двойников, которые вводили людей в заблуждение, не предоставляя услуги или оказывая их в некорректном виде за гораздо более высокую цену, чем это устанавливалось на государственном уровне.

Таким образом, речь идёт о приведении тарифов в соответствие с реальной стоимостью оформления услуги и показателями индекса потребительских цен.

Перевод на человеческий: Мошенники предоставляют выписки задорого, мы тоже так хотим.

Такая вот интересная новость. Морали не будет.

Источник
Новость с сайта Росреестра.

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