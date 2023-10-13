Росреестр берет уроки у мошенников

Но почитаем одну из причин повышения цен.

Кроме того, совместно с Роскомнадзором и прокуратурой было заблокировано порядка 500 сайтов-двойников, которые вводили людей в заблуждение, не предоставляя услуги или оказывая их в некорректном виде за гораздо более высокую цену, чем это устанавливалось на государственном уровне.

Таким образом, речь идёт о приведении тарифов в соответствие с реальной стоимостью оформления услуги и показателями индекса потребительских цен.