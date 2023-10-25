Страхи, которые мешают начать работать на себя. Как это было у меня

Делюсь личным опытом. Вдруг не смогу найти клиентов? А у меня кредит и на тот момент я была в разводе с маленьким ребенком, алиментов нет, все сама.

Я работала в найме с 2005 г. Работала от обычного бухгалтера на участке до главного бухгалтера бетонного завода. Но наступил кризис, и бетонный завод разорился и мне пришлось искать другую работу.

Хотя уже в то время я могла работать на себя, но страх не дал. И могу сказать с уверенностью, что именно из-за этого страха мне пришлось больше года работать в найме, да на крупном предприятии, но в таком коллективе. Это ужас.

В период работы там я познакомилась с будущим мужем, который потом меня и успокаивал и настраивал, что надо работать там. Но в один прекрасный день, произошло так, что я просто взяла и написала заявление на увольнение и уволилась. Скажу сразу, да я переживала, что нужно найти работу и даже ее искала, ходила по собеседованиям. Меня порекомендовали в фирму, как потом оказалось бухгалтерскую и я подумала, а почему я не могу сама так сделать. Я встала на учет в центр занятости, написала бизнес план и получила грант. Об этом даже статью написали.

Вот и все, я открыла фирму. Но вы себе представить не можете, когда я проснулась утром и ни куда не надо бежать. Работа дома. Появилось столько времени. На себя, на ребенка, на обучение. Наверное, это самое запоминающее для меня.

Если говорить про страх вести самой клиентов — ни чего в этом страшного нет, когда есть регламент и ты точно знаешь что делать. Страшно больше от неизвестности, от того что никогда не делал этого. Поэтому нужно сделать усилия над собой и потом мозг принимает это и начинает сам двигаться. Когда уже не страшно появляется какой то азарт, а я смогу вот так. И делаешь.

Всегда сначала надо получить опыт, потом практика дальше уже появляется уверенность, а потом и профессионализм. После чего задаешься вопросом — А чего же я еще не знаю и могу ли я этому обучиться. Открываются новые возможности.

Вообще если страшно я всегда пишу плюсы и минусы. Самый большой плюс для меня работая на себя — это свобода. Ощущение не только свободы, но и чувства уверенности, когда уже делаешь сам.

Еще один не маловажным плюсом это конечно же нет надзирателя и контролера, который постоянно напрягает. Может конечно кому то и нужен контролер, но не мне я всегда сама знаю что, а самое главное когда нужно делать. Когда была пандемия всех высадили на онлайн, многим было сложно себя организовать

К минусам даже не могу ни чего отнести, может только в начале было страшно, что я не смогу заработать.

Также страхи можно проработать. Во первых выписываем их на лист. Далее прорабатываем их если это произошло, а потом прорабатываем, что можно сделать, чтобы не произошло. И после такой проработке уже не так страшно.

На самом деле не важно, получится с первого раза или нет, это всего лишь ваш путь и опыт. У меня даже статья есть «Моя попытка номер пять», про то сколько раз я пробовала и у меня все равно получилось. Главное делать, как говорят машина сама едет только вниз, поэтому нужно постоянно делать и все обязательно получится.

Еще один мой страх — как с клиента взять деньги? Как клиенту сказать, что он должен сначала заплатить, а уже потом будем работать? Решила этот момент так — Изначально говорю клиенту, что мы сначала заключаем договор, подписываем, я вам отправляю счет и после оплаты начинаем работать. Страшно было только первый раз.

Хочу своим примером показать, что надо действовать и все получиться, главное делать.