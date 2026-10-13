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Венера Губарева
Налоговое право (НК РФ)
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📊 Неделя под контролем | 12-18 октября

До отчетности за III квартал осталось две недели. И началась эта неделя с неприятного сюрприза для бизнеса.

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📊 Неделя под контролем | 12-18 октября

До отчетности за III квартал осталось две недели. И началась эта неделя с неприятного сюрприза для бизнеса.

🔥 Главные новости

1️⃣ Масштабный сбой 1С: что делать?

С 11 октября наблюдаются перебои в работе 1С-Отчетности, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД из-за инцидента в дата-центре Яндекса.

⚠️ Важно:
🔹 Продолжайте отправлять отчетность через 1С. Документы сохраняются и должны быть доставлены после восстановления обмена.
🔹 Сохраняйте подтверждения отправки и официальные сообщения о сбое.
🔹 На время подтвержденного сбоя перевозочные документы допускается оформлять на бумаге.
🔹 После восстановления проверяйте статусы отправленных документов.

Технический сбой не означает автоматического штрафа. Главное - подтвердить, что задержка произошла не по вашей вине.

📌 Официальное разъяснение 1С

2️⃣ УСН: контролируйте лимит доходов

В 2026 году порог освобождения от НДС на УСН составляет 20 млн рублей.

Если доходы превысили лимит в течение года, обязанность по НДС возникает с первого числа следующего месяца.

3️⃣ Закрытие III квартала

26 октября наступает основной срок сдачи квартальной отчетности. Сейчас самое время проверить документы, чтобы не обнаружить ошибки перед отправкой деклараций.

💱 Курсы ЦБ на 12 октября

💵 Доллар - 84,90 ₽
💶 Евро - 94,97 ₽
🇨🇳 Юань - 12,67 ₽

Импортерам стоит проверить себестоимость закупок и маржинальность сделок.

🗓 Ближайшие сроки

🔹 15 октября - взносы на травматизм за сентябрь.
🔹 20 октября - косвенные налоги при импорте из ЕАЭС.
🔹 26 октября - НДС, налог на прибыль, 6-НДФЛ, РСВ и другие отчеты по применимым обязанностям.
🔹 28 октября - основные налоговые платежи, включая аванс по УСН.

📂 Что проверить собственнику?

✔️ Первичку и неподписанные документы в ЭДО.
✔️ Авансы и задолженности контрагентов.
✔️ Статусы документов, отправленных через 1С.
✔️ Предварительные суммы налогов и остаток на ЕНС.

⚠️ Риск недели: отчет отправлен, но из-за технического сбоя не доставлен в ФНС. Не путайте отправку с получением подтверждения о приеме.

📊 Вопрос собственнику: вы уже знаете, сколько налогов предстоит заплатить 28 октября?

💡 Совет недели: запросите у бухгалтера предварительный расчет налогов и список недостающих документов. Сейчас еще можно спокойно устранить расхождения.

Информации об авторе

Венера ГубареваВ поиске работы

Венера Губарева

Главный бухгалтер

1 подписчик3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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