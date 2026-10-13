📊 Неделя под контролем | 12-18 октября

До отчетности за III квартал осталось две недели. И началась эта неделя с неприятного сюрприза для бизнеса.



🔥 Главные новости



1️⃣ Масштабный сбой 1С: что делать?



С 11 октября наблюдаются перебои в работе 1С-Отчетности, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД из-за инцидента в дата-центре Яндекса.



⚠️ Важно:

🔹 Продолжайте отправлять отчетность через 1С. Документы сохраняются и должны быть доставлены после восстановления обмена.

🔹 Сохраняйте подтверждения отправки и официальные сообщения о сбое.

🔹 На время подтвержденного сбоя перевозочные документы допускается оформлять на бумаге.

🔹 После восстановления проверяйте статусы отправленных документов.



Технический сбой не означает автоматического штрафа. Главное - подтвердить, что задержка произошла не по вашей вине.



📌 Официальное разъяснение 1С



2️⃣ УСН: контролируйте лимит доходов



В 2026 году порог освобождения от НДС на УСН составляет 20 млн рублей.



Если доходы превысили лимит в течение года, обязанность по НДС возникает с первого числа следующего месяца.



3️⃣ Закрытие III квартала



26 октября наступает основной срок сдачи квартальной отчетности. Сейчас самое время проверить документы, чтобы не обнаружить ошибки перед отправкой деклараций.



💱 Курсы ЦБ на 12 октября



💵 Доллар - 84,90 ₽

💶 Евро - 94,97 ₽

🇨🇳 Юань - 12,67 ₽



Импортерам стоит проверить себестоимость закупок и маржинальность сделок.



🗓 Ближайшие сроки



🔹 15 октября - взносы на травматизм за сентябрь.

🔹 20 октября - косвенные налоги при импорте из ЕАЭС.

🔹 26 октября - НДС, налог на прибыль, 6-НДФЛ, РСВ и другие отчеты по применимым обязанностям.

🔹 28 октября - основные налоговые платежи, включая аванс по УСН.



📂 Что проверить собственнику?



✔️ Первичку и неподписанные документы в ЭДО.

✔️ Авансы и задолженности контрагентов.

✔️ Статусы документов, отправленных через 1С.

✔️ Предварительные суммы налогов и остаток на ЕНС.



⚠️ Риск недели: отчет отправлен, но из-за технического сбоя не доставлен в ФНС. Не путайте отправку с получением подтверждения о приеме.



📊 Вопрос собственнику: вы уже знаете, сколько налогов предстоит заплатить 28 октября?



💡 Совет недели: запросите у бухгалтера предварительный расчет налогов и список недостающих документов. Сейчас еще можно спокойно устранить расхождения.