📊 Неделя под контролем | 12-18 октября
До отчетности за III квартал осталось две недели. И началась эта неделя с неприятного сюрприза для бизнеса.
До отчетности за III квартал осталось две недели. И началась эта неделя с неприятного сюрприза для бизнеса.
🔥 Главные новости
1️⃣ Масштабный сбой 1С: что делать?
С 11 октября наблюдаются перебои в работе 1С-Отчетности, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД из-за инцидента в дата-центре Яндекса.
⚠️ Важно:
🔹 Продолжайте отправлять отчетность через 1С. Документы сохраняются и должны быть доставлены после восстановления обмена.
🔹 Сохраняйте подтверждения отправки и официальные сообщения о сбое.
🔹 На время подтвержденного сбоя перевозочные документы допускается оформлять на бумаге.
🔹 После восстановления проверяйте статусы отправленных документов.
Технический сбой не означает автоматического штрафа. Главное - подтвердить, что задержка произошла не по вашей вине.
📌 Официальное разъяснение 1С
2️⃣ УСН: контролируйте лимит доходов
В 2026 году порог освобождения от НДС на УСН составляет 20 млн рублей.
Если доходы превысили лимит в течение года, обязанность по НДС возникает с первого числа следующего месяца.
3️⃣ Закрытие III квартала
26 октября наступает основной срок сдачи квартальной отчетности. Сейчас самое время проверить документы, чтобы не обнаружить ошибки перед отправкой деклараций.
💱 Курсы ЦБ на 12 октября
💵 Доллар - 84,90 ₽
💶 Евро - 94,97 ₽
🇨🇳 Юань - 12,67 ₽
Импортерам стоит проверить себестоимость закупок и маржинальность сделок.
🗓 Ближайшие сроки
🔹 15 октября - взносы на травматизм за сентябрь.
🔹 20 октября - косвенные налоги при импорте из ЕАЭС.
🔹 26 октября - НДС, налог на прибыль, 6-НДФЛ, РСВ и другие отчеты по применимым обязанностям.
🔹 28 октября - основные налоговые платежи, включая аванс по УСН.
📂 Что проверить собственнику?
✔️ Первичку и неподписанные документы в ЭДО.
✔️ Авансы и задолженности контрагентов.
✔️ Статусы документов, отправленных через 1С.
✔️ Предварительные суммы налогов и остаток на ЕНС.
⚠️ Риск недели: отчет отправлен, но из-за технического сбоя не доставлен в ФНС. Не путайте отправку с получением подтверждения о приеме.
📊 Вопрос собственнику: вы уже знаете, сколько налогов предстоит заплатить 28 октября?
💡 Совет недели: запросите у бухгалтера предварительный расчет налогов и список недостающих документов. Сейчас еще можно спокойно устранить расхождения.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .