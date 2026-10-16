🚛 Электронная транспортная накладная: как не потерять расходы и вычет НДС?
1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) стали обязательными по общему правилу. Об этом подробно разъясняет Минтранс России.
📌 Кого касается?
Не только перевозчиков, но и компаний, которые отправляют и получают грузы.
⚠️ Типичная ситуация
Товар доставлен, перевозка оплачена, а накладная не оформлена или не подписана.
Результат: возникают риски при подтверждении расходов. При этом отсутствие ЭТрН не означает автоматическую потерю вычета НДС.
📂 Что проверить?
✔️ Подключение к ГИС ЭПД через аккредитованного оператора.
✔️ Кто отвечает за оформление и подписание ЭТрН.
✔️ Накладные по сентябрьским и октябрьским перевозкам.
✔️ Незавершенные документы и расхождения с УПД.
Порядок подключения и работы с электронными документами разъясняет ФНС России.
❗️ Важный нюанс
До 1 марта 2027 года предусмотрен период неприменения отдельных штрафных санкций. Это не отменяет обязанность перехода на электронные документы. Подробнее - официальное разъяснение Минтранса.
💡 Совет: запросите реестр перевозок за сентябрь и октябрь со статусами ЭТрН. Это позволит заранее выявить недостающие документы.
Венера Губарева и команда
Налоги и бухгалтерия для бизнеса
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