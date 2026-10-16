🚛 Электронная транспортная накладная: как не потерять расходы и вычет НДС?

📌 Кого касается?



Не только перевозчиков, но и компаний, которые отправляют и получают грузы.



⚠️ Типичная ситуация



Товар доставлен, перевозка оплачена, а накладная не оформлена или не подписана.



Результат: возникают риски при подтверждении расходов. При этом отсутствие ЭТрН не означает автоматическую потерю вычета НДС.



📂 Что проверить?



✔️ Подключение к ГИС ЭПД через аккредитованного оператора.

✔️ Кто отвечает за оформление и подписание ЭТрН.

✔️ Накладные по сентябрьским и октябрьским перевозкам.

✔️ Незавершенные документы и расхождения с УПД.



Порядок подключения и работы с электронными документами разъясняет ФНС России.



❗️ Важный нюанс



До 1 марта 2027 года предусмотрен период неприменения отдельных штрафных санкций. Это не отменяет обязанность перехода на электронные документы. Подробнее - официальное разъяснение Минтранса.



💡 Совет: запросите реестр перевозок за сентябрь и октябрь со статусами ЭТрН. Это позволит заранее выявить недостающие документы.



Венера Губарева и команда

Налоги и бухгалтерия для бизнеса