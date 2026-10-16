отчетноть мобилка
Купить подписку
Венера Губарева
ЭДО
Читать 1 мин

🚛 Электронная транспортная накладная: как не потерять расходы и вычет НДС?

1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) стали обязательными по общему правилу. Об этом подробно разъясняет Минтранс России.

164 просмотра15 открытий
🚛 Электронная транспортная накладная: как не потерять расходы и вычет НДС?

📌 Кого касается?

Не только перевозчиков, но и компаний, которые отправляют и получают грузы.

⚠️ Типичная ситуация

Товар доставлен, перевозка оплачена, а накладная не оформлена или не подписана.

Результат: возникают риски при подтверждении расходов. При этом отсутствие ЭТрН не означает автоматическую потерю вычета НДС.

📂 Что проверить?

✔️ Подключение к ГИС ЭПД через аккредитованного оператора.
✔️ Кто отвечает за оформление и подписание ЭТрН.
✔️ Накладные по сентябрьским и октябрьским перевозкам.
✔️ Незавершенные документы и расхождения с УПД.

Порядок подключения и работы с электронными документами разъясняет ФНС России.

❗️ Важный нюанс

До 1 марта 2027 года предусмотрен период неприменения отдельных штрафных санкций. Это не отменяет обязанность перехода на электронные документы. Подробнее - официальное разъяснение Минтранса.

💡 Совет: запросите реестр перевозок за сентябрь и октябрь со статусами ЭТрН. Это позволит заранее выявить недостающие документы.

Венера Губарева и команда
Налоги и бухгалтерия для бизнеса

Информации об авторе

Венера ГубареваВ поиске работы

Венера Губарева

Главный бухгалтер

1 подписчик4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка