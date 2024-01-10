Российские банки блокируют карты за криптовалютные транзакции

Российские банки стали чаще и эффективнее выявлять криптовалютные транзакции — действия клиентов, связанные с покупкой или продажей криптовалюты на биржах. За «эффективным выявлением» зачастую следуют блокировка карты и счета и одностороннее прекращение договора банковского обслуживания. На первый взгляд может показаться, что тревожная новость касается только трейдеров с большим объемом операций. Но она касается и людей, использующих криптобиржи для конвертации рублей в валюту, чтобы пользоваться деньгами за границей в личных целях.

Для эмигрантов из-за блокировки российских карт за рубежом и отключения SWIFT криптовалюта остается в большинстве случае единственным способом вывести свои зарплаты или сбережения, которые остались на российских картах.

Что может насторожить банки?

Запутанный или необычный характер операции, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Например, несколько поступлений от разных людей, с которыми вы до этого не взаимодействовали, или переводы от вас таким людям.

Неоднократное совершения одинаковых операций или сделок: например, большое количество переводов и поступлений.

Возврат денег на счет в течение короткого промежутка времени.

Зачисление в течение небольшого периода крупных сумм на счет.

Крупные пополнения счета с последующим переводом или снятием этих денег.

Если банк сочтет ваши операции подозрительными, вам могут заблокировать счет, карту и приложение банка. Чтобы вернуть доступ, вас попросят подтвердить легальность операций — у всех банков свой список документов. Обычно банки интересует движение активов, а именно: откуда у вас появились деньги, на которые вы купили криптовалюту, и каким образом произошло взаимодействие с продавцом.

Но, по словам юристов, даже если у вас есть все документы, на позитивное решение рассчитывать не приходится. Так случилось, например, с одним из клиентов Сбербанка, который живет в Таиланде и переводит деньги через криптовалюту для личных целей, таких как оплата жилья и покупка продуктов. Карту и доступ в Сбербанк Онлайн заблокировали — он предоставил все нужные документы, но спустя месяц ему все же отказали в восстановлении доступа к карте и приложению.

Как же себя обезопасить?

Респонденты Forbes перечислили основные правила, соблюдая которые вы можете снизить риск блокировки счета:

пользуйтесь картой, которую используете на бирже, и в обычной жизни: совершайте покупки, оплачивайте услуги;

не сразу обналичивайте поступления от продажи криптовалюты;

храните остатки денег на карте, которую используете на бирже;

следите за количеством контрагентов ‒ людей, которым переводите деньги или которые переводят их вам (до 10 человек в день, до 50 в месяц), частотой операций в сутки (до 30), объемами операций (до 100 000 рублей в день, до 1 миллиона в месяц), промежутками между зачислением и списанием денег (больше 1 минуты), и не отклоняйтесь от рекомендованных лимитов;

увеличивайте и уменьшайте обороты по карте постепенно и плавно.

❗️Хотим напомнить, что иностранные банки (а особенно европейские) пристально следят за любыми входящими и исходящими переводами и пополнениями счета, поэтому несоблюдение вышеперечисленных правил при пользовании картой иностранного банка также может их насторожить и вызвать вопросы.