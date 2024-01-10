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Банки

Российские банки блокируют карты за криптовалютные транзакции

За «эффективным выявлением» зачастую следуют блокировка карты и счета и одностороннее прекращение договора банковского обслуживания.
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Российские банки стали чаще и эффективнее выявлять криптовалютные транзакции —  действия клиентов, связанные с покупкой или продажей криптовалюты на биржах. За «эффективным выявлением» зачастую следуют блокировка карты и счета и одностороннее прекращение договора банковского обслуживания. На первый взгляд может показаться, что тревожная новость касается только трейдеров с большим объемом операций. Но она касается и людей, использующих криптобиржи для конвертации рублей в валюту, чтобы пользоваться деньгами за границей в личных целях.

Для эмигрантов из-за блокировки российских карт за рубежом и отключения SWIFT криптовалюта остается в большинстве случае единственным способом вывести свои зарплаты или сбережения, которые остались на российских картах.

Что может насторожить банки? 

  • Запутанный или необычный характер операции, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Например, несколько поступлений от разных людей, с которыми вы до этого не взаимодействовали, или переводы от вас таким людям.

  • Неоднократное совершения одинаковых операций или сделок: например, большое количество переводов и поступлений.

  • Возврат денег на счет в течение короткого промежутка времени.

  • Зачисление в течение небольшого периода крупных сумм на счет.

  • Крупные пополнения счета с последующим переводом или снятием этих денег.

Если банк сочтет ваши операции подозрительными, вам могут заблокировать счет, карту и приложение банка. Чтобы вернуть доступ, вас попросят подтвердить легальность операций — у всех банков свой список документов. Обычно банки интересует движение активов, а именно: откуда у вас появились деньги, на которые вы купили криптовалюту, и каким образом произошло взаимодействие с продавцом. 

Но, по словам юристов, даже если у вас есть все документы, на позитивное решение рассчитывать не приходится. Так случилось, например, с одним из клиентов Сбербанка, который живет в Таиланде и переводит деньги через криптовалюту для личных целей, таких как оплата жилья и покупка продуктов. Карту и доступ в Сбербанк Онлайн заблокировали — он предоставил все нужные документы, но спустя месяц ему все же отказали в восстановлении доступа к карте и приложению.

Как же себя обезопасить?

Респонденты Forbes перечислили основные правила, соблюдая которые вы можете снизить риск блокировки счета:

  • пользуйтесь картой, которую используете на бирже, и в обычной жизни: совершайте покупки, оплачивайте услуги;

  • не сразу обналичивайте поступления от продажи криптовалюты;

  • храните остатки денег на карте, которую используете на бирже;

  • следите за количеством контрагентов ‒ людей, которым переводите деньги или которые переводят их вам (до 10 человек в день, до 50 в месяц), частотой операций в сутки (до 30), объемами операций (до 100 000 рублей в день, до 1 миллиона в месяц), промежутками между зачислением и списанием денег (больше 1 минуты), и не отклоняйтесь от рекомендованных лимитов;

  • увеличивайте и уменьшайте обороты по карте постепенно и плавно. 

❗️Хотим напомнить, что иностранные банки (а особенно европейские) пристально следят за любыми входящими и исходящими переводами и пополнениями счета, поэтому несоблюдение вышеперечисленных правил при пользовании картой иностранного банка также может их насторожить и вызвать вопросы.

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