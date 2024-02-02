Кратко за день: средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться

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В IT растёт расслоение по зарплате. Средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться.
Что я пропустил? Пишите в комментариях.
Комментарии2
В IT растёт расслоение по зарплате. Средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться. - откуда новость ?
1)Про Икею-правда. 2)Скидки на авто-пыль в глаза. 3) Зарплата it-специалистов высокой квалификации и на руководящих должностях только растёт и этот тренд сохранится, а на начальные должности- зп упала. Это просто заголовки статей и ничего больше, и не буду смотреть такие обзоры, только время тратить((