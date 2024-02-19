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Кратко за день: Крупные банки ОАЭ стали закрывать счета клиентов из России

Утром на рынке небольшой позитив. Нефть торгуется по 82,85$. Доллар стоит 92,5₽.
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Кратко за день: Крупные банки ОАЭ стали закрывать счета клиентов из России

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны..

  • Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов.

  • В США начинается расцвет солнечной энергетики.

  • На российском рынке могут появиться новые марки машин — из Ирана и Индии.

  • В российском сельском хозяйстве наблюдается снижение рентабельности.

  • «Ъ»: аналитики прогнозируют дальнейшее снижение спроса на вторичке.

  • «Ъ»: 57 % россиян в 2023 году предпочли отложить покупку автомобиля.

  • Испания купила 40% СПГ, который РФ поставила в Европу.

  • Минпромторг хочет повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз.

  • UCA: бедность в Аргентине выросла до 57,4% и достигла 20-летнего максимума.

  • ФССП взыщет с российских должников 3,2 триллиона рублей в пользу банков.

  • Polymetal продает российские активы АО "Мангазея плюс”.

Что я пропустил важного? Пишите в комментариях.

Комментарии

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Кратко за день: Крупные банки ОАЭ стали закрывать счета клиентов из России
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