Кратко за день: Крупные банки ОАЭ стали закрывать счета клиентов из России

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны..
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов.
В США начинается расцвет солнечной энергетики.
На российском рынке могут появиться новые марки машин — из Ирана и Индии.
В российском сельском хозяйстве наблюдается снижение рентабельности.
«Ъ»: аналитики прогнозируют дальнейшее снижение спроса на вторичке.
«Ъ»: 57 % россиян в 2023 году предпочли отложить покупку автомобиля.
Испания купила 40% СПГ, который РФ поставила в Европу.
Минпромторг хочет повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз.
UCA: бедность в Аргентине выросла до 57,4% и достигла 20-летнего максимума.
ФССП взыщет с российских должников 3,2 триллиона рублей в пользу банков.
Polymetal продает российские активы АО "Мангазея плюс”.
Что я пропустил важного? Пишите в комментариях.
Комментарии4
А что за марки машин в Иране?
страшненькая S a i p a (почему-то наш сайт не пропускает это слово) за 2 млн
кратко?
а на картинке у ведущей пушечные ядра на столе?)))